月世界垃圾山四嫌犯收押禁見 檢方說明聲押原因
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還查出幕後主嫌是一名資深里長李有財，及他的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押這對父子檔以及蘇姓、施姓被告獲准。民進黨昨天深夜也已經火速宣布開除李有財黨籍。
橋頭地檢署發言人襄閱主任檢察官顏郁山今天表示，檢方偵辦高雄市燕巢區、田寮區三處山坡地遭傾倒大量垃圾案，是在11月18日由檢察官指揮高雄市府警局、環保局與農業部、環境部等相關部會官員，到現場會勘，發現當地已經被傾倒了數百公噸廢棄物，隔天就兵分多路到高雄、台南搜索三家公司與一家茶行，拘提李有財父子與另外兩名共犯到案，並查扣10多輛犯案車輛，偵訊後將被告李有財與兒子李子森以及另外兩名共犯都依涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，昨天晚上11:30法院裁定全部羈押。
檢警查出，李有財父子透過環保公司，聯手想要節省費用的清除業者，利用合法的環保車載運台南的垃圾，到燕巢區的鐵皮屋放置，等收集到一定數量，再運到月世界非法傾倒。李有財是高雄岡山區碧紅里里長，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨，曾在2022年參選民進黨市議員初選失利，昨天已遭民進黨開除黨籍。有意角逐下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩，知道結果後表示，垃圾山事件是民進黨籍里長所涉及的案件，應該要由民進黨對外說明清楚。但不論如何，未來對於環境保護，大家都應一起來幫忙，對於亂倒垃圾的不法人士，市府應該祭出最嚴重的裁罰，才能讓高雄的環境永續乾淨美麗。
其他人也在看
高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠之後，進一步追查幕後首腦為現任無黨籍里長李有財，將他拘提到案，連同兒子李子森雙雙遭法院裁定收押。檢察官嚴維德19日指揮警察、環保局、林務署至田寮3處山坡地履勘，現場遭自由時報 ・ 14 小時前
看準中國半導體缺口！皮革公司豪砸363億要吃下龍騰100%股權
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導香港上市公司中聯發展控股（00264-HK）近年積極轉型，如今更傳出準備跨足半導體產業。外媒報導，中聯正洽談以45億至90億港元...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
印尼分娩孕婦連遭4醫院拒收 轉送第5醫院途中「母子雙亡」引起全民公憤
綜合當地媒體報導，這起事件發生在11月18日凌晨。來自森塔尼縣（Distrik Sentani）霍邦村（Kampung Hobong）的孕婦艾琳‧索科伊（Irene Sokoy）在凌晨約3點時感到腹部劇烈疼痛，懷疑即將臨盆，於是由家屬緊急用快艇將她送往最近的約瓦里醫院（RS Yowari）。然而，約瓦里醫院的...CTWANT ・ 1 天前
與新壽解約完成能放李四川選新北了？蔣萬安反應曝
台北市政府昨（21日）與新光人壽解約T17、T18，距離輝達近駐更近一步；外界關注專責此案的副市長李四川是否「功成身退」能去選新北？蔣萬安今聽聞呵呵笑兩聲表示，離選舉還有很長時間。蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前媒體堵訪問他，輝達案差不多已經要結束，何時要放李四川走？蔣萬安聽聞後呵呵笑自由時報 ・ 14 小時前
致敬客家流行音樂推手 客委會頒旌揚狀追思邱從容
（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）客家流行音樂推手邱從容日前病逝享壽72歲，客家委員會副主任委員邱星崴今天參加告別式並頒一等客家事務專業獎章與旌揚狀，表彰邱從容在客家傳播媒體等推動貢獻。中央社 ・ 9 小時前
找朋友到摩鐵慶生 友人未到警察先來！壽星因這事被逮
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子昨天（21日）邀朋友到汽車旅館慶生，站在門口等候友人時，突見警車駛進旅館臨檢，隨即掉頭閃避，因舉止怪異引起警員懷疑而上前盤查，並在他隨身攜帶的斜背皮包中發現10包毒咖啡包，當場逮捕後已依法送辦。壹蘋新聞網 ・ 8 小時前
外媒曝台美協議將拍板！台估承諾投資4000億美 近新台幣12.56兆元
台美關稅談判近日進入尾聲，根據外媒《金融時報》報導，我國不排除將承諾在美投資4000億美元、約新台幣12.56兆元，其中也包括台積電先前承諾的1650億美元。投資金額介於日本的5500億與韓國的350台視新聞網 ・ 9 小時前
暢銷作家黃山料曬政府紅包 靠讀者借書賺來
[NOWnews今日新聞]知名暢銷作家黃山料近日社群中上分享，自己戶頭多了一筆錢，並非政府普發一萬，還以為是詐騙，沒想到經過銀行查證後是文化部送的「小紅包」，因為在圖書館被借閱多次，因此給予獎勵金1....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
抓到主謀了！月世界被倒數百噸垃圾 檢聲押岡山區里長父子
高雄市燕巢區、田寮區交界處的「月世界」，近期多處遭人傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署追查發現，來自高雄、台南兩第3家清運業者涉嫌重大，成功收押指揮傾倒垃圾的蘇姓嫌犯後，再查出岡山區碧紅里里李有財父子及施姓司機等3人。太報 ・ 1 天前
天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海信傳媒 ・ 10 小時前
23日白天回暖 24日入夜北部轉濕涼
（中央社記者黃巧雯台北22日電）氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴；24日晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計25日晚間至26日清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。中央社 ・ 6 小時前
KTV4男玩「推筒子」遭臨檢 打包蛋糕進警局開同學會
新北市淡水區1間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將，被警方當場臨檢查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 7 小時前
114年溪州鄉淨堤 三00位社區志工參與
溪州鄉公所與經濟部水利署第四河川分署為防治水資源遭受污染、提倡環保意識，特於今（二十二）日日上午於溪州鄉圳寮村堤防邊，辦理第九次聯合淨堤活動，並號召鄉內三00位社區社團環保志工共同參與。在鄉長江淑芬、鄉代會主席莊正雄及前立委鄭汝芬及縣府秘書林芳娟等人員見證下，先頒發社區環保競賽獎金及環保宣傳，在全體人員誓師後，分成三組路線同時進行，將堤防附近的周邊垃圾清理乾淨。鄉長江淑芬表示，公所與河川分署每年辦理二次淨堤活動，今天是第九次，公所每次都選擇不同的地點淨堤，希望能將濁水溪堤防逐段清理乾淨。也頒發社區環保競賽獎金，第一名為圳寮社區，獲頒三萬元獎金，共頒發前八名獲獎社區。希望藉由清潔競賽，讓各社區都能動起來，自主維護家鄉環境的清潔。今天也號召三00位來自鄉內各社區的環保志工，前 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑
高雄田寮知名景點「月世界」多處山坡地遭人傾倒數百噸垃圾，廢棄物深度達5層樓，橋檢持續追查終於揪出幕後黑手，竟是岡山區碧紅里里長李有財父子檔，目前二人已遭聲押。事後立委陳菁徽公布里長競選照，指稱市長陳其邁曾力挺李有財選議員，引發輿論譁然。高雄市府晚間發聲明駁斥，強調照片是李男自行合成，並未取得市長同意，反控陳菁徽惡意抹黑，將提告守護清譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本福島5縣食品解禁！張麗善喊話：邊境抽驗「一定要更嚴」
衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。雲林縣長張麗善今（22）日受訪表示，建議中央在邊境管理上要更嚴格抽驗，確保國人食品安全。我國自2011年福島核災後禁止5縣食品輸入，2022年改為「有條件輸入」，2024年自由時報 ・ 8 小時前
做死人生意的喪葬業！被朋友歧視、家裡擺棺木⋯喪葬職人談工作辛酸
你知道喪葬業都在做什麼嗎？記者、自由工作者井上理津子於《做死人生意這一行》一書中，親訪從遺體防腐、修復、葬儀、火化等與「死亡」相關的工作現場，除了帶領讀者了解這些行業、見識當今喪禮的多樣與可能性，更透過職人之眼，看見生命如何被尊重、哀悼的實踐、以及遺憾的出口。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前