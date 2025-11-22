月世界垃圾山四嫌犯收押禁見 檢方說明聲押原因

月世界垃圾山案，檢方查出主嫌竟是一名資深里長。(圖：取自陳菁徽臉書)

高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還查出幕後主嫌是一名資深里長李有財，及他的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押這對父子檔以及蘇姓、施姓被告獲准。民進黨昨天深夜也已經火速宣布開除李有財黨籍。

橋頭地檢署發言人襄閱主任檢察官顏郁山今天表示，檢方偵辦高雄市燕巢區、田寮區三處山坡地遭傾倒大量垃圾案，是在11月18日由檢察官指揮高雄市府警局、環保局與農業部、環境部等相關部會官員，到現場會勘，發現當地已經被傾倒了數百公噸廢棄物，隔天就兵分多路到高雄、台南搜索三家公司與一家茶行，拘提李有財父子與另外兩名共犯到案，並查扣10多輛犯案車輛，偵訊後將被告李有財與兒子李子森以及另外兩名共犯都依涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，昨天晚上11:30法院裁定全部羈押。

檢警查出，李有財父子透過環保公司，聯手想要節省費用的清除業者，利用合法的環保車載運台南的垃圾，到燕巢區的鐵皮屋放置，等收集到一定數量，再運到月世界非法傾倒。李有財是高雄岡山區碧紅里里長，2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨，曾在2022年參選民進黨市議員初選失利，昨天已遭民進黨開除黨籍。有意角逐下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩，知道結果後表示，垃圾山事件是民進黨籍里長所涉及的案件，應該要由民進黨對外說明清楚。但不論如何，未來對於環境保護，大家都應一起來幫忙，對於亂倒垃圾的不法人士，市府應該祭出最嚴重的裁罰，才能讓高雄的環境永續乾淨美麗。