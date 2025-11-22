月世界垃圾山操盤手 環工碩士里長知法犯法遭羈押

南部中心／綜合報導

高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警經過連日追查，揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區五任資深里長李有財，檢方發現，他透過環保公司合法承攬台南的垃圾清運業務，卻運到燕巢暫置後，非法在月世界傾倒，訊後李有財父子等四人都遭到羈押禁見。

月世界邊坡驚人垃圾山 檢警追查揪資深里長操盤

檢警追月世界垃圾山，發現涉案的是一名岡山區的資深里長。（圖／民視新聞）

道路邊坡出現大量家庭廢棄物，出動怪手及清潔人員加速清除，11月中，高雄月世界沿線，接連出現3處被人違法傾倒垃圾，檢警經過一個星期的追查，揪出幕後黑手，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「現場遭不法集團，傾倒大量廢棄物數百公噸，19日及20日到高雄台南，搜索三家公司及某茶行。」

李有財自稱環工碩士，卻疑似知法犯法。（圖／民視新聞）

檢方19日發動搜索約談，赫然發現涉案的主嫌李有財，還是岡山當地的碧紅里的資深里長，檢方調查，他與兒子涉嫌經營3間環保公司，在台南合法收運家戶垃圾後，載到燕巢承租的鐵皮屋集運，接著人就在茶行指揮，將上百噸的垃圾非法清運，檢方訊後，將李有財父子等四人聲押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「李某父子及蘇某施某，涉犯廢棄物清理法，組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。」

李有財前後五任里長，還曾經當選特優里長。（圖／翻攝畫面）

當地里民認為，「服務很好欸，我想說怎麼可能會做這種事情，看不出來。」里民無法相信，因為李有財不僅自稱是環工碩士，更從2002年起連續擔任四屆里長，更曾獲得特優里長殊榮，2022年回鍋後，茶行開幕時，選區立委邱志偉親自到場支持，但邱志偉澄清是禮貌性參加，更痛批亂倒太不應該，民進黨立委邱志偉說，「里長的活動邀請我們我們都會去嘛，那是一個禮貌性的活動我們就去，我覺得怎麼會有那麼糟糕的事情，就是里長應該要把選民照顧好，而不是做這種危害社會，或者是破壞環境的事情，這樣子非常不好。」

檢警追查月世界垃圾山，訊後針對李有財父子等四人聲押禁見獲准。（圖／民視新聞）

環保公司的暫置場，不但兩度引發火警、四年間挨罰14次共65萬，屢屢違規，這次更爆出非法棄置，原本為民服務的里長，如今卻是為了謀取私利，隨意亂到廢棄物，法官裁定收押之外，也要繼續糾察，背後是否還有更不為人知的犯罪結構。

原文出處：月世界邊坡驚人垃圾山 檢警追查揪資深里長操盤

