月世界垃圾山案主嫌是綠里長 羅智強：台灣根本淪高譚巿翻版

記者周志豪／台北報導

高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，並將其聲押禁見。立院國民黨團書記長深夜質疑，李膽大妄為到無法無天地步，後面没有靠山？檢調不能把李聲押後，就想大事化小。

國民黨團新聞稿則點名，李有財選里長時，高雄巿長陳其邁為其背書催票；民進黨立委許智傑選舉時，李為其站台；此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行開幕時，民進黨立委賴瑞隆也站台相挺，這是什麼樣的政商產業鏈？

羅智強質疑，涉詐騙的太子集團招待所在公股101大樓，官方視而不見；IMB詐團跟民進黨立委陳歐珀、前桃園市長鄭文燦關係不清不楚，前法務部長蔡清祥也跟三聯詐團多有往來，這是什麼樣的政府？

羅智強批評，現在台灣根本淪高譚巿翻版，違法犯罪嫌疑人都跟民進黨有關，這次事件中更突顯出高雄現在有多少犯罪份子，正在被民進黨高官暗中保護，民進黨已成詐團代言人、違法犯罪者最大的靠山。

