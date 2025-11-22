月世界垃圾山案主嫌曝光！里長父子串聯業者深夜遭收押 民進黨火速開除黨籍

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

高雄燕巢區景點「月世界」遭人違法傾倒數十噸垃圾，整片山坡被堆成垃圾山。橋頭地檢署調查後，確認幕後主使為岡山區碧紅里里長李有財與其子李有森，以及另2名涉案者。檢方依違反《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，向法院聲押禁見，4人於昨（21）日晚間被裁定收押。

岡山區碧紅里里長李有財與其子李有森，以及另2名涉案者等4人於昨（21）日晚間被裁定收押。（圖／台南市環保局提供、翻攝李有財臉書）

月世界山坡日前被大量廢棄物覆蓋，不僅飄散惡臭，也引來蠅蟲。高雄市環保局接獲民眾檢舉後前往稽查，並從破袋垃圾中的信件、繳費單等線索確認來源來自台南市，隨即調派人力整夜清除。

廣告 廣告

調查發現，53歲的民進黨籍岡山區碧紅里長李有財與兒子李有森，在岡山共同經營「侑鴻公司」，並於燕巢區租用鐵皮屋，作為清收台南家戶垃圾的棄置場所。侑鴻公司與另3家清運業者串通，以「環保車清運」名義，將垃圾載往月世界3處山谷傾倒。檢方認定李有財父子、蘇姓員工及施姓司機等4人涉案，因此依法聲押並獲法院裁准。

民進黨高市黨部昨晚10時發布聲明指出，已完成初步查證，確認李有財涉案，將依規定撤銷其黨籍。

李有財擁有環境工程碩士學位，曾四度連任里長，共擔任岡山區碧紅里長達16年。他早年具國民黨籍，但於2018年因違規參選市議員遭撤銷黨籍，之後加入民進黨。2022年市議員初選失利後，他改以無黨籍身分再度參選里長並成功連任。

更多FTNN新聞網報導

月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳

高雄月世界變垃圾場！連夜清除10噸廢棄物 台南善化清除業者涉重嫌

多年不繳管理費！男索電梯磁卡遭拒 向管委會求償租金損失24萬敗訴

