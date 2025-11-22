月世界垃圾山案掀政治攻防 陳菁徽酸「有夠暖」、黃文益反斥抹黑操作

照片來源：陳菁徽臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法委員陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」，質疑高雄市長陳其邁與涉案李姓里長關係，引發高市府譴責抹黑並宣布將提告。民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日批評陳菁徽的指控邏輯荒腔走板，就是抹黑的典型政治操作。

針對各方譴責，陳菁徽表示，看到高雄市府說要告自己，她要回應3個字「有夠暖」。同時她也諷刺地說，要跟所有高雄市府公務員說聲「辛苦了」，週五晚上還要為了暖男市長跟倒垃圾嫌疑犯的不明關係大加班。

陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，相關文宣為李姓里長自行合成照片，並未經過陳其邁同意，次元切割兩人關係。她質疑，既然陳其邁從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，為何4年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，且竟然不告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？

陳菁徽質疑，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？如果是陳其邁堅持要告，是不是要自掏訴訟費用？她並呼籲，高雄市政府應專注處理垃圾濫倒問題與後續公務責任，而非解決提出質疑與問題的人，無端浪費司法資源，製造寒蟬效應，這才符合市民的期待。

對於藍營批評，黃文益指出，陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、就是抹黑、典型政治操作。

照片來源：高雄市黨部主委暨市議員黃文益

黃文益表示，若依陳菁徽的邏輯推論，陳菁徽本人曾因違反《個人資料保護法》遭判刑定讞，那是否所有與她合照的人，也都算是力挺違反《個資法》？甚至都在支持陳菁徽這名違反個資法的犯罪者？如此荒謬的推論，不僅不合常理，更凸顯她刻意扭曲事實、混淆視聽。

黃文益強調，李有財涉及傾倒廢棄物案，是市府發現異常後立即主動調查，並主動移送檢調偵辦，充分展現市府對山坡地保護、環境安全與不法行為零容忍的態度；市府依法行政、積極打擊不法，本應獲肯定，陳菁徽卻反其道而行，不僅抹煞市府努力，事後還持續造謠帶風向，令人遺憾。

黃文益指出，更離譜的是，該里長店舖開幕活動藍綠民代皆有到場，包括國民黨的方信淵團隊與宋立彬也都出席，但陳菁徽發言卻刻意忽略，顯見其邏輯失衡、操作粗糙。他重申，守護高雄、維護山林、打擊不法，是市府一貫立場，捍衛美麗高雄的決心不容挑戰，更不允許被政治抹黑所扭曲。

照片來源：陳菁徽臉書、高雄市黨部主委暨市議員黃文益

