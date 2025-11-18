月世界垃圾山清除 藍綠再互槓

高雄月世界風景區附近山坡地遭非法傾倒數十噸垃圾淪為「垃圾山」，高市環保局17日獲報後緊急出動十餘輛垃圾車清運，18日上午完成清除。台南市環保局追查鎖定善化區某清除業者涉有重嫌，高雄市長陳其邁表示，警方研判不肖業者自11月初起有十餘車次偷倒垃圾，將全力追查並嚴懲。

國民黨高市黨部發言人張永杰狠酸，投入民進黨高雄市長初選的邱議瑩，拿出地圖指其選區幅員遼闊、多為農村才遭偷倒，「等於承認連自己選區都管不好」，未來如何帶領大高雄，「難道面對市政問題也要甩鍋說高雄土地太大、顧不到嗎？」邱反轟側翼媒體潑髒水，強調全高雄72％土地都在她的選區範圍內，不法分子利用偏遠特性偷倒垃圾，令人痛心且憤怒。

廣告 廣告

高市環保局前天獲報後立即調車到場清除，漏夜清完坡面主要垃圾，經破袋檢查發現包含台南等地區今年10月下旬產生的民生廢棄物，研判為11月上旬遭棄置，環保局昨再加派人力機具，上午11時許完成清理。環保局已向鄰近民宅調閱監視器影像等，交由警方偵辦，目前已掌握可疑清運車輛，並報請橋頭地檢署指揮，後續除持續配合檢警追查外，也將向行為人求償代清除費用。

台南市環保局也同步查辦，透過破袋檢查、勾稽清運車輛軌跡、比對監視器畫面，迅速鎖定善化區某清除業者涉有重嫌；環保局長許仁澤強調，只要掌握具體證據將立即廢止清除許可，不會等到判決確定才開鍘。陳其邁昨強調，警方已掌握特定對象全力追查中，「我們一定嚴懲嚴辦！」