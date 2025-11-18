南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導

高雄知名景點月世界的周邊山坡地，遭非法棄置大量垃圾，四、五層樓高的垃圾山，引發環境汙染疑慮，環保局漏夜清理，趕在18日中午前，清理完畢；市長陳其邁強調，警方已掌握特定對象，不肖業者從11月初就開始偷倒，市府絕對嚴懲嚴辦。

月世界垃圾山火速清空 陳其邁：嚴懲嚴辦不肖業者

高雄知名景點月世界周邊的山坡地，遭非法棄置大量垃圾，環保局17日獲報清理一天一夜。（圖／翻攝畫面）

空拍畫面拍下，路旁大型怪手，挖起了一包又一包垃圾，倒進大卡車裡，因為高雄知名景點月世界周邊的山坡地，遭非法棄置大量垃圾，環保局獲報漏夜清理。經過一夜，終於把四、五層樓高的垃圾山，給清運完畢，清潔員也噴灑消毒液，全力恢復地景環境。但垃圾帶來環境髒亂，讓月世界的美名掉漆，市長陳其邁受訪強調，市府絕對會嚴懲嚴辦。高雄市長陳其邁表示，偷倒垃圾這個對象我已經掌握，從11月初，10幾次的車子，我們也都交由警方，一定嚴懲嚴辦。

經過一夜，終於把四、五層樓高的垃圾山，給清運完畢。（圖／民視新聞）

案發後，環保局調閱監視器，發現從11月初起，每到半夜，就有可疑車輛，載著一堆物品，從國道一號開往高雄，下了交流道，往燕巢山區方向開，奇怪的是，回程車上物品就消失不見，檢警已鎖定特定對象追查，對於偷倒垃圾的違法行為，立委痛批，要修法加重罰則。民進黨立委邱議瑩表示，除了譴責不法以外，我希望能夠加強追緝，那我們也要修法，讓不法的垃圾業者，能夠繩之以法。民進黨立委賴瑞隆表示，重大的汙染事件，必須予以重罰，對於主謀共犯必須處以刑責，予以嚇阻。由於遭棄置垃圾的地點，地處偏僻沒有安裝監視器，在地居民也擔心，萬一風頭過了，偷倒垃圾的情景，恐怕捲土重來。在地居民表示，像我們這邊就是監視器少嘛，而且山區又沒有人住，如果說他真的又上來倒，我們也不知道，請政府單位或是什麼單位可以幫忙裝個監視器、要消毒一下比較好，因為他是在上面偷倒嘛，如果說空氣風在吹的時候，可能也會影響到我們下面的居民。環保局表示，全案已報請橋頭地檢署偵辦，釐清不法來源，後續也不排除約談相關業者到案說明，並求償清理費用，捍衛環境正義。

