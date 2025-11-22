「月世界垃圾山」主嫌是綠營里長 柯志恩爆：民進黨市長候選人還與他站一起

高雄知名景點「月世界」近期被爆出淪為垃圾山，幕後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，立委陳菁徽更爆出李有財跟高雄市長陳其邁的合照，稱李有財跟陳其邁交好，高市府回擊，照片是李男自行合成上網散布，陳李兩人無私交。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時表示，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。

柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明李有財是民進黨籍，而且在李有財開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟李有財非常緊密站在一起，自己過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，要是用同樣的標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。

國民黨前發言人鄧凱勛也在臉書發文質疑陳其邁，民進黨跟垃圾一起待久了，是不是就聞不到臭味了？全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割？高雄多起垃圾山被偷倒成災，涉案者李有財被爆出與民進黨立委、地方派系互相站台，引發外界質疑。

鄧凱勛提到，陳菁徽提出「陳其邁與民進黨立委多次力挺涉案男子」的問題後，高雄市政府立刻反擊「照片是合成的！市長完全不認識他！我們要提告！」請問陳其邁，從2021年至今，高雄市長被假冒站台、被合成照片、被盜用肖像，那為什麼3年半至今市府一句話沒說？不澄清？也不提告盜圖的人？這近4年的時間，高市府不澄清盜圖，而陳菁徽又怎麼會知道你的照片是合成？

