「月世界垃圾山」主嫌是綠營里長 柯志恩爆：民進黨市長候選人還與他站一起
高雄知名景點「月世界」近期被爆出淪為垃圾山，幕後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，立委陳菁徽更爆出李有財跟高雄市長陳其邁的合照，稱李有財跟陳其邁交好，高市府回擊，照片是李男自行合成上網散布，陳李兩人無私交。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時表示，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。
柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明李有財是民進黨籍，而且在李有財開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟李有財非常緊密站在一起，自己過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，要是用同樣的標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。
國民黨前發言人鄧凱勛也在臉書發文質疑陳其邁，民進黨跟垃圾一起待久了，是不是就聞不到臭味了？全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割？高雄多起垃圾山被偷倒成災，涉案者李有財被爆出與民進黨立委、地方派系互相站台，引發外界質疑。
鄧凱勛提到，陳菁徽提出「陳其邁與民進黨立委多次力挺涉案男子」的問題後，高雄市政府立刻反擊「照片是合成的！市長完全不認識他！我們要提告！」請問陳其邁，從2021年至今，高雄市長被假冒站台、被合成照片、被盜用肖像，那為什麼3年半至今市府一句話沒說？不澄清？也不提告盜圖的人？這近4年的時間，高市府不澄清盜圖，而陳菁徽又怎麼會知道你的照片是合成？
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。中時新聞網 ・ 18 小時前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 18 小時前
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 17 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 15 小時前
高雄「月世界」淪垃圾山 主嫌李有財遭民進黨開除黨籍
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導高雄市知名景點「月世界」近期遭非法傾倒數百噸垃圾，淪為垃圾山，警檢查出幕後主嫌就是岡山區碧紅里里長李有財父子。對此...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光
高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子...聯合新聞網 ・ 14 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
MLB／亞古納稱大谷翔平能60轟60盜 想獲取「投手能力」
道奇隊大谷翔平超狂二刀流表現不只球迷看得開心，許多球員也表達對大谷的欣賞。近日勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）受訪時，說明自己有多愛大谷。 大聯盟官方頻道分享亞古納受訪影片，...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
外送運費恐暴增？每爬1樓加收5元 DEAT警告：產業蒸發460億
外送員專法與新版運費規劃正引發各界關注！勞動部預告草案規定每單獨立計酬且換算時薪不低於245元，交通部也研擬新版運費包含樓層費與等待費。台灣數位平台經濟協會警告，若未經充分評估就倉促實施，恐導致3成以上消費者退訂，5萬名外送員恐失業，產業蒸發460億元產值。在萬物齊漲當下，新法牽動外送員、平台業者及消費者三方權益，如何取得平衡成為一大挑戰。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
高雄垃圾山延燒！陳其邁喊告陳菁徽翻車 本尊秒殺：有夠暖
藍委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出監督意見，提醒高雄市政府應正視環境問題，而非只營造「市長震怒」的表面印象。不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，對此，陳菁今日也特地回應，開酸「一早看到高雄市府說要告我，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」。中天新聞網 ・ 16 小時前
里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑
高雄田寮知名景點「月世界」多處山坡地遭人傾倒數百噸垃圾，廢棄物深度達5層樓，橋檢持續追查終於揪出幕後黑手，竟是岡山區碧紅里里長李有財父子檔，目前二人已遭聲押。事後立委陳菁徽公布里長競選照，指稱市長陳其邁曾力挺李有財選議員，引發輿論譁然。高雄市府晚間發聲明駁斥，強調照片是李男自行合成，並未取得市長同意，反控陳菁徽惡意抹黑，將提告守護清譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 13 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 10 小時前
月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...聯合新聞網 ・ 14 小時前
林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。中時新聞網 ・ 9 小時前
〈壽險拚轉骨〉不想再把避險成本丟水裡... 公會4案送金管會 優先推AC債券攤銷法
壽險業長年面臨高利率有效保單所造成的利差損壓力，進而導致保單幣別錯配、高昂避險成本等結構性問題，壽險公會近日提出 4 項匯率評價改革建議，已函報金管會。鉅亨網 ・ 1 天前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 9 小時前
旗山造勢湧2萬人！林岱樺控檢「殺人滅口」：斷手斷腳才能比賽
爭取參選2026年高雄市長的綠委林岱樺今在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。林岱樺表示，初選就像馬拉松，但她卻要斷手斷腳才能比賽，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口」，希望鄉親們能夠幫她討回公道。中天新聞網 ・ 9 小時前
雄中人相挺！立委許智傑拚市長初選戰 成立「雄中智庫後援會」
有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑22日成立「雄中智庫後援會」，高雄中學畢業的他，打出「智慧高雄 傑然不同」口號，邀集各級學長學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，作為後援會最大後盾，希望能延續高雄市長陳其邁市政。中時新聞網 ・ 13 小時前
《金融》壽險公會爭取匯率評價調整 強化保險業自我保險機制
【時報記者莊丙農台北報導】今年5月台幣大幅升值，衝擊台灣整體壽險業，不但持續陷入「過度避險」泥沼，也導致壽險業帳上獲利失真。壽險公會近期也已將匯率改革方案送交金管會，壽險公會副理事長林昭廷今天以三大鋼釘做比喻拚壽險業轉骨，第一根鋼釘期盼能將匯率會計準則適當調整，讓財報如實呈現壽險業長期經營特性，從而發揮壽險業自我保險機制的第二根鋼釘及調整負債結構的第三根鋼釘，提升壽險業長期經營韌性。 林昭廷指出，2000年之後利率快速下滑，台灣找不到好的固定收益市場，導致國外投資占比持續攀升，但也面臨必須承擔匯率風險。自2019年來保險業支出避險成本1.6兆元，高於獲利1.3兆元，預估未來10年尚須支出避險成本達3兆元，侵蝕壽險業長期經營韌性。 但投資人只看損益表、本益比等，導致匯率波動時損益變動相當大，壽險公司必須放大衍生性商品的投入，但也大幅提升避險成本，這種「過度避險」長期弱化公司清償能力。 台灣明年將接軌IFRS 17，但林昭廷指出，債券被分類為FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產），其利率變動入OCI（淨值），但匯率變動卻進入損益，短期匯率波動迫使業者大量採取短天期CS/ND時報資訊 ・ 1 天前