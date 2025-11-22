月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押

高雄市議會國民黨團聲援立委陳菁徽，呼籲市長陳其邁市府別用濫訴掩蓋綠營與自家里長深厚關係。（高雄市議會國民黨團提供）

本報綜合報導

高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋頭地檢署日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，二十一日再依《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，聲押岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機等三人，橋頭地院晚間十一時三十分裁定全部羈押。

高雄燕巢、田寮區三處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物，檢警十八日會同環保局等單位履勘，發現現場遭不法集團傾倒約數百公噸家庭廢棄物。檢警專案小組十九、二十日至台南及高雄搜索三家業者及岡山區某茶行等處，拘提傳喚李有財父子、蘇男及施男等被告到庭，並查扣兩台重型貨車、六台環保車及一台轎車。

檢方調查，李有財父子共同在岡山經營環保公司，並租用燕巢某處鐵皮屋作為棄置廢棄物場所，兩人將燕巢場所提供給台南市黃姓及鄭姓環保公司業者，讓黃男得以將透過環保車合法向台南民眾清運的家戶垃圾，棄置到該處。

檢方表示，黃男涉嫌指示林姓、沈姓、馮姓等三名司機，將其與鄭男公司所清運的家戶垃圾載運至燕巢鐵皮屋傾倒棄置，再由李有財兒子涉嫌請蘇男及施男將廢棄物棄置於燕巢及田寮的山坡土地，嚴重汙染山坡地環境。

檢方訊後認李有財父子、蘇男、施男等四人涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，其中蘇男已被收押，鄭男則以六十萬元交保、黃男一百萬元交保，林姓、沈姓、馮姓等三名司機各以二十萬元交保。