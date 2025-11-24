月世界垃圾案延燒 陳其邁與藍民代為合成照風波互槓

高雄月世界垃圾案衍生為政治風波，國民黨高市議員陳美雅今（24）日在總質詢時與市長陳其邁互槓，爆發激烈口角衝突。（摘自高市議會網站）

高雄月世界垃圾案衍生為政治風波，國民黨高市議員陳美雅今（24）日在總質詢時與市長陳其邁互槓，爆發激烈口角衝突，她追問陳其邁是否會就涉案主嫌李有財合成照片提告？陳其邁強調「會提告」，並要議員就事論事，別因政治因素抹煞警方、環保局等前線人員查緝的努力。

國民黨立委陳菁徽日前在臉書貼出李有財參選高市議員的宣傳照，照片中有李有財與陳其邁的半身照及民進黨黨徽。陳美雅質詢時先播放自己遭AI換臉詐騙的影片，要求警方必須查緝、杜絕犯罪，接著她提到陳其邁與涉案業者李有財的合成照片，建議他應該對變造合成的涉案者提告，而不是對發現問題的在野黨立委提告，並連番追問「市長會不會向李有財提告？」

陳其邁隨即反擊，「我請教陳議員，你剛剛放的影片有沒有提告？」他強調，李有財將照片放在個人臉書，自己當然不知道，「我從來不會認為你肖像被冒用就力挺詐騙，我是政治人物就不應該做這種惡意的連結。」

對於是否向李有財提告？陳其邁明確表示，「我會針對任何不法的人都會提告，所有涉及惡意抹黑、不實言論，我都會提告。」他也強調與李有財素無往來，也建議陳美雅對變造她照片的公司提告。

陳美雅也提到，李有財經營的岡山環保公司廠房去年1、3月歷經兩次大火，環保局卻以「自燃」輕罰，各19萬元，她質疑是否有人放火銷毀非法垃圾。對此，環保局長張瑞琿回應，案件去年已移送雄檢，兩年來違法案件累計開罰69萬元。

陳其邁則強調市府執法效率，「48小時逮到嫌犯收押禁見，24小時清完垃圾」，反批陳美雅「不能一竿子把認真前線執法的人說他們怠惰」，並要求「請你就事論事，不要把它跟政黨顏色扯在一起。」

雙方愈槓愈烈，陳其邁甚至勸陳美雅「你不要口水，喝一點茶啦。」陳美雅則不滿市長稱她「肖像被盜用沒處理」，連續追問「你要不要跟我道歉」，強調自己已將相關資料交給警方查緝，指控市長「完全誣蔑我」，雙方唇槍舌戰，讓議場充滿火藥味。

