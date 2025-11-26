月世界垃圾谷「里長父子黑手剛斷」旗山又1坑！環保局說話了

記者簡榮良／高雄報導

月世界垃圾谷幕後主謀落網，在地深耕16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔，震驚各界，只是一波未平一波又起，旗山區花旗山莊周邊昨（25）日被民眾發現遭偷倒廢棄物，再度引發地方不滿。對此，環保局已派員清除，將調閱附近監視器，查獲行為人開罰。

李有財,國產署,旗山,高雄,岡山區,里長,廢棄物,垃圾,父子檔

日前檢方揪出月世界垃圾谷幕後影武者，竟是在地深耕16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。李有財表面上愛鄉土，檯面下卻開公司，聯合3家清運業者「合法收台南垃圾」，賺得盆滿缽滿；為了製造斷點，先運至租來的燕巢區鐵皮屋暫置洗產地，再由藏身在圓鑫茶行的指揮中心調度、分趟傾倒至月世界周邊山谷。李姓父子及施姓司機頭遭檢方聲押禁見。

廣告 廣告

過沒幾天，旗山區花旗山莊周邊遭人發現傾倒垃圾，初步研判為零星亂倒垃圾事件，與月世界案「犯罪」類型不同，而附近近期的確有人整建民宅，不排除趁機就近丟棄營建廢棄物的可能性。

對此，環保局表示，未接獲旗山花旗山莊遭棄置廢棄物檢舉案件。經查該處為旗山區花旗段218地號，地主為國有財產署，遭棄置垃圾包及混凝土塊等廢棄物。

環保局已立即派員清除，目前已完成環境復原，將調閱附近監視器，查獲行為人，將依違反廢清法36條規定，除裁處6000元～300萬元罰鍰外，並移送法辦，後續將向行為人求償清除費用。另要求國產署善加強巡查棄置熱點，善盡土地管理責任。

李有財,國產署,旗山,高雄,岡山區,里長,廢棄物,垃圾,父子檔

更多三立新聞網報導

非法移工「躲冷凍庫30mins伴魚屍」！同鄉引路…尋獲捲曲塑膠袋

海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙

客死他鄉…香港婦人用餐突病發倒地！4天後不治身亡兒崩潰

不小心撞到…新北高職學妹遭學長「拖行3F⭢1F、割整撮髮」！父泛淚控訴

