月世界垃圾速清！馬頭山半年才清完 高市府挨批雙標

高雄知名景點「月世界」近日再遭非法棄置垃圾，高市環保局迅速清理並重罰業者，相比之下，馬頭山廢棄物案卻拖半年才清完，馬頭山自然人文協會長黃惠敏批評，市府對相同非法廢棄物採「兩套標準」，家用垃圾一天清完，重度污染卻長期擱置。

黃惠敏指出，環保局對月世界垃圾能在第一時間移往掩埋場暫置，再追查行為人，但面對馬頭山案卻以「證據保全」拖延半年，她強調，檢察官今年2月已完成開挖蒐證並正式通知環保局解除證據保全，環保局當時也回函表示準備清運計畫，卻一路延宕至半年後才真正清除。

她質疑，市府面對不同地點的非法廢棄物處置速度明顯落差，讓外界難以信服，「家用垃圾會臭所以要馬上清，那重金屬滲到土壤、污染地下水就可以慢慢來？」且旗山代天府旁的廢棄物至今未清，黃惠敏批評，環保問題不是「看得見」才算污染，市府更不應因地點或性質不同而採不同標準。

近期月世界林班地與旗山花旗山莊持續出現濫倒生活垃圾，環保局多次在1至2天內清理完畢，並迅速揪出行為人，黃惠敏直言，依法廢棄物應由行為人負責清理，但環保局卻能主動介入月世界、迅速代為清運；反觀馬頭山案，卻以各種理由拖延，根本是雙重標準，要求市府訂出一致性的非法廢棄物清運原則，避免再度上演行政落差。

黃惠敏表示，及時處理原本應予肯定，但雙標就令人無法接受；對此，高市環保局回應，馬頭山屬一般事業廢棄物，當時因檢方要求保全證據，因此以帆布覆蓋避免揚塵，直到9月8日檢察官起訴並確認行為人後，才立即限期行為人與地主清理，地主也已於10月31日完成，後續將再勘驗是否污染地下水與土壤。

環保局並說明，月世界遭棄置的是一般生活垃圾，破袋後可立即找到來源，曝曬易腐敗並產生惡臭，因此由清潔隊緊急移置，費用68萬元已於11月24日命行為人繳納，拒繳將移送行政執行，涉案業者因違規重大，也已依廢清法裁罰300萬並廢止許可證。

