月世界山坡遭惡意傾倒垃圾 高市環保局緊急清除並追查不法來源
高雄市燕巢區月世界一帶傳出非法棄置垃圾事件。環保局近日接獲民眾通報，指稱金山往中寮的埤底巷附近遭人傾倒大量家用垃圾，稽查人員到場後發現山坡地遍布生活廢棄物，破袋檢視更驚見多為台南等外縣市垃圾，嚴重破壞當地自然景觀與環境品質。
↑圖說：高雄市環保局前往月世界山坡地清理非法傾倒垃圾。（圖片來源：高雄市環保局提供）
環保局於 17 日緊急動員燕巢等 7 個區隊、共 13 部車輛前往清理，同時調閱周邊民宅監視器畫面，並由警察局協助追查可疑車輛，全力鎖定不法傾倒來源，後續將依《廢棄物清理法》第46條移送法辦。
環保局指出，現場垃圾屬一般家庭廢棄物，研判遭不肖業者多次棄置。此行為已明顯違反《廢棄物清理法》第36條規定，除面臨 6,000 元至 300 萬元罰鍰外，更可能構成刑事責任，後續一旦查獲行為人將依法究辦，以杜絕惡行再犯。
↑圖說：稽查人員破袋追查垃圾來源。（圖片來源：高雄市環保局提供）
環保局強調，將持續與檢警緊密合作、嚴查嚴辦，決不縱容非法傾倒廢棄物，呼籲民眾與業者切勿心存僥倖，任意污染環境。市民若發現可疑棄置情事，可撥打 1999 或公害陳情專線 07-7317600 通報，環保局將迅速派員處理，守護市民健康與在地環境安全。
