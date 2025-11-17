月世界山坡驚見大量垃圾 全面追查不法來源

當天調派多輛抓斗車、清潔車，環保局局長張瑞琿率相關人員至現場勘察清除情形。（記者何弘斌攝）

▲當天調派多輛抓斗車、清潔車，環保局局長張瑞琿率相關人員至現場勘察清除情形。（記者何弘斌攝）

高市環保局接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現為台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。

環保局昨（十七）日立即調派燕巢等七個區隊十三部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第四十六條刑責規定，移送法辦。後續將依廢清法第七十一條規定，環保局代為清除，並向行為人、產源事業求償代履行費用，由於邊坡清理不易，已加派人力盡速完成。

廣告 廣告

環保局表示，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致，該行為已違反《廢棄物清理法》第三十六條規定，除依法裁處六千元至三百萬元罰鍰外，並涉犯同法第四十六條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

環保局強調，該案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染；籲請民眾如發現污染情事，可撥打一九九九或○七-七三一七六○○公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護民眾健康與環境安全。