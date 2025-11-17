月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產
即時中心／黃于庭報導
高雄市燕巢區景點「月世界」，因獨特的自然景觀受到許多觀光客喜愛。不過，近日卻傳出遭不肖業者濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，總重量甚至達數十噸，空氣瀰漫濃濃惡臭。高雄市環保局今（17）日前往稽查，並「破袋」追出垃圾源頭，重申嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，該選區的民進黨立委邱議瑩也重話，違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁。
針對月世界山坡遭棄置大量垃圾，環保局接獲檢舉立即派員稽查，並於現場可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。因此，該局今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》第46條刑責規定，移送法辦。
月世界山坡遭棄置大量垃圾，高雄環保局調派抓斗車、清潔車赴現場清除。（圖／高雄環保局提供）
對此，邱議瑩痛斥，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也循線追緝犯嫌；她也點名國民黨柯志恩立委等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。
邱議瑩指出，她的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，「我支持市府依照《廢棄物清理法》從重處罰」。
不僅如此，邱議瑩更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入，「我會提案修法，加重罰金、罰則，你敢偷倒賺黑心錢，就會罰到你傾家蕩產」。
原文出處：快新聞／月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產
