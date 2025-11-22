月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
政治中心／綜合報導
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文說，李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。民進黨並指出，因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。
民進黨指出，民進黨始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。
民進黨表示，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。李有財於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
民進黨指出，基於現已掌握之情事，「李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。」市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
