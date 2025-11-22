月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
高雄月世界地景被發現遭非法倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，而主嫌則是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人，其中李姓父子等3人昨（21）日遭裁定收押禁見。民進黨今（22）日表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」。
據了解，橋頭地檢署進行搜索，並且拘提了主嫌岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等9名涉案人，經調查發現，李姓父子竟鐵皮屋清收台南市家戶垃圾當棄置場所，還雇司機到月世界倒垃圾，李姓父子與司機3人昨天也被裁定收押。
「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」，民進黨表示，民進黨始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。
民進黨表示，李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李有財於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
民進黨說，基於現已掌握之情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
