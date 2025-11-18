月世界數十噸廢棄物「漏夜趕工」全部清除完畢！環保局憤怒了

記者洪正達／高雄報導

月世界山坡數十噸廢棄物在環保局人車努力下已清除完畢。（圖／環保局提供）

高雄月世界已惡地形聞名國內外，但燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡竟然遭人棄置數十噸垃圾，直到環保局前往稽查前已臭氣薰天，目前已掌握到廢棄物來源為台南，17日起在大批人車的努力下已經在18日中午前清除完畢，目前初判棄置時間約在11月上旬，檢警目前已在深入追查中。

環保局指出，17日清除月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現包含台南等地區今年10月下旬產生之垃圾，研判為今年11月上旬遭人棄置。昨日立即調派各式車輛到場清除，漏夜完成坡面主要垃圾清理，目前已清除完畢。

環保局表示，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。

環保局強調，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行爲人求償代履行費用，以捍衛環境正義。

