月世界旁連續遭偷倒垃圾 高市研判為台南同一集團所為

怪手將山路邊坡的垃圾夾上車，高雄田寮高41線道山坡地，19日深夜傳出被偷倒大量垃圾，目測約5米深，環保局找來機具跟清潔人員漏夜清掉13車次。

高雄市田寮區長梅兆平說明，「民眾他經過看到跟我們說，我們已經啟動里長、里民，全民在一起幫忙巡邏。」

高雄田寮區七星里長呂革明提到，「很困難，因為他都很野外，讓你沒辦法去抓他，趁三更半夜去倒，你也不會知道。」

20日一早來到偷倒地點，垃圾已清理完畢，但樹叢仍殘留零星垃圾。經環保局破袋檢查，發現垃圾跟17日燕巢偷倒案一樣來自台南，研判為同一集團所為。

廣告 廣告

高雄市環保局副局長高宗永指出，「破袋檢查發現產源是台南的垃圾，研判為同一犯罪集團所為，環保局已主動立即調派人力機具漏夜來清理，今（20）日上午再加派人力進行撿拾。」

燕巢鄰近月世界的兩處山坡地，17日才剛爆出遭台南清運業者偷倒大量家用垃圾，不到一週又發現業者跑到距離約4.1公里的一處田寮山坡地偷倒，3處垃圾初估數百公噸，高市府及檢方循線鎖定相關涉案人。

高雄市長陳其邁回應，「檢方跟警方都已經掌握，特定的犯罪對象一個都跑不掉。」

檢方19、20日在台南、高雄分別搜索涉案的3家公司及1家茶行，拘提傳喚蘇姓嫌犯等多名被告，查扣重型曳引車等車輛，經檢方訊問後認蘇嫌涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准並擴大偵辦中。

更多公視新聞網報導

鄰近月世界垃圾山今清完 高市府追查業者可能源自善化

鄰近月世界山坡地遭倒8噸垃圾 涉廢清法地檢署展開偵辦

大樹光電涉破壞山林水土 橋頭地檢署發動搜索

