月世界旁「又挖新垃圾谷」前後對比照曝光！破袋留訊息：台南同集團倒的

記者簡榮良／高雄報導

還有多少個未開箱的垃圾谷？高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒數十噸垃圾，深度達2層樓，現場流湯腐臭味混雜、蟲蠅盤繞；環保局從破袋中找到信件、藥袋、繳費單、訂購單等，確認來源是台南，最終於18日完成清運；未料，19日晚間，環保局又悄悄出動大型機具前往田寮區高41線道作業，被眼尖居民發現這裡也被傾倒巨量垃圾；經查來源同樣是台南，研判為同一犯罪集團所為。環保局漏夜清理13車次，於今（20）日上午讓土地重見天日，前後對比照讓人看了掉下巴。

廣告 廣告

「月世界」遭人傾倒數十噸垃圾，才清完不到一天，附近高41線道也淪陷，清理前後對比照驚人。（圖／翻攝畫面）

環保局表示，昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道，也就是月世界附近，遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力撿拾，已完成環境復原，共計清運13車次。

環保局調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，共計13車次。（圖／翻攝畫面）

回到現場，環保局委托的包商正用大型抓斗車在邊坡挖出一斗ㄧ斗的廢棄物，垃圾車至少裝滿10台以上，這個地點平日人車稀少，距離最近的住家超過一公里，包商私下透漏下午接獲通知先行上山勘查地形，然後再派怪手上山，山路狹小怪手花了兩個小時才抵達現場，而破袋中的廢棄物跟月世界大致相同，都是家庭垃圾。

環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

經查垃圾來源同樣是台南，研判為同一犯罪集團所為。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

秋後算帳？「罵盧媽瀆職」…屏東賓士竟收台中罰單 養豬協會理事長笑了

滑輪選手「借屍還中國魂」參賽…身份被挖竟喊：感到光榮！運發局要查

不只1萬元…嘉義市「普發加碼到6000元」！黃敏惠曝最快領取時間

捧骨灰遇劫…獼猴搶祭品畫面曝！元亨寺「壓克力罩護食」：怕祖先沒得吃

