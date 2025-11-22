月世界案外案市府控立委抹黑喊告 陳菁徽反批陳其邁提告是神邏輯

高市府不滿陳菁徽指陳其邁曾力挺月世界案主嫌要提告，陳菁徽反譏這是神邏輯。(圖：陳菁徽臉書)

高雄月世界「垃圾山」意外出現政壇角力案外案，藍綠互指主嫌李有財與對方政黨關係密切。日前國民黨立委陳菁徽在臉書貼出李有財競選海報，指高雄市長陳其邁曾力挺李有財，高市府隨即表示照片是李男自行合成上網散布，兩人無私交，反控陳菁徽惡質抹黑要提告。今天(22)陳菁徽貼文狂酸陳市長既然不認識李有財，為什麼過去四年放任合照文宣四處散佈？而且市長不告盜用照片的人，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？

高雄燕巢與田寮交界的「月世界」多處遭棄置垃圾，數量高達數百噸，檢警追出高雄一名資深里長李有財父子涉嫌操控。昨天深夜四名被告都已遭聲押獲准，民進黨市黨部昨晚也立即宣布開除黨籍。對國民黨立委陳菁徽以「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手」在臉書發文，並貼出李有財當時的競選文宣與陳其邁的合照，指這次傾倒垃圾的幕後首腦，正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人—李有財」。這篇貼文隨即也惹怒了高雄市長陳其邁，高雄市政府表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年李男於網路取得且未經同意即擅自合成，張貼於其個人臉書封面。李姓男子跟陳市長既不是臉書朋友，也沒有往來。僅憑臉書封面合成照片，說什麼陳市長力挺他，顯然是惡意連結。高市府嚴厲譴責陳菁徽立委栽贓嫁禍惡質抹黑。將依法提告以守護清譽。

另一方面，陳菁徽下午也發文反擊，她質問既然陳其邁市長從未認識，也是李有財自行「惡意合成」，那麼過去四年，陳其邁都覺得沒差？卻放任這樣文宣四處散佈使用？然後更離譜的是，竟然不是告盜用照片的人，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？她強調自己對於高雄市政府與陳其邁市長的評論，並非惡意捏造，而是本於民意代表監督政府，為民發聲之職權，針對公開資訊進行合理的監督評論。

