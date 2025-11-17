月世界淪陷！「2層樓深垃圾谷」流湯腐臭…破袋挖出「這些東西」曝債主

記者簡榮良／高雄報導

美景淪陷！高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒垃圾，深度達2層樓，現場流湯腐臭味混雜；經環保局從破袋中找到信件、藥袋、繳費單、訂購單等，確認來源是台南，已調閱監視器追查可疑車輛，掌握特定清除業者，最高可開罰300萬元罰鍰。而垃圾位處山坡地，清理不易，目前才清除約8噸。

環保局在破袋中找到信件、藥袋、繳費單、訂購單等，確認來源是台南。（圖／翻攝畫面）

環保局接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，在破袋檢查出信件、藥袋、繳費單、訂購單等都來自台南等地區，已報請橋檢檢察官指揮，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定，移送法辦。

垃圾位處山坡地，清理不易，目前才清除約8噸。（圖／翻攝畫面）

環保局指出，遭棄置垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，由於邊坡清理不易，目前清除約8噸，已加派人力盡速完成。後續將依廢清法第71條規定，環保局代為清除，並向行為人、產源事業求償代履行費用。

高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒垃圾，深度達2層樓。（圖／翻攝畫面）

