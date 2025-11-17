月世界爆「5層樓垃圾山」！立委嗆：讓不法者傾家蕩產

高雄繼美濃大峽谷、小港柏油山後，燕巢「月世界」驚見5層樓高、數10噸的「垃圾山」，高市府環保局已代為清理8噸。（高市議員許采蓁提供）

高雄繼美濃大峽谷、小港柏油山後，燕巢「月世界」驚見5層樓高、數10噸的「垃圾山」，高市府環保局已代為清理8噸，並報請檢方全力追查。對此，立委賴瑞隆要求司法及行政機關嚴查嚴罰，他認為政府必須以更強硬、更有力的法律手段來嚇阻遏止，因此將再提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。

環保局表示，今日早上已調派車輛清理燕巢區月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，立即報請橋檢檢察官指揮，並由警察局協助偵辦，目前已掌握相關清除業，檢警積極偵辦中。

針對月世界爆發「垃圾山」事件，立委賴瑞隆要求司法及行政機關嚴查嚴罰，他認為政府必須以更強硬、更有力的法律手段來嚇阻遏止，因此將再提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。（柯宗緯攝）

環保局強調，後續將依廢清法第71條規定，環保局代為清除，並向行為人、產源事業求償代履行費用。不過，由於邊坡清理不易，目前清除約8噸，已加派人力盡速完成。

對此，賴瑞隆直說，月世界是高雄知名景點，也是重要自然資產；然而卻遭到惡質人士非法棄置廢棄物，破壞自然環境，支持高市府調派環保局清運，並要求警政署共同全力追緝涉案人士，務必將不法人士逮捕到案。

賴瑞隆指出，將推動《廢棄物清理法》再修法，大幅強化對重大非法傾倒行為的處罰力度。第一，對「惡行重大者」提高罰金上限，讓不肖業者不再能以低廉罰金換取高額不法利益。第二，明定執法機關有權沒入犯罪工具，包括傾倒用的車輛、機具與場地設備，徹底切斷其犯案能力。第三，對犯罪的主謀、操作者與共犯一律依刑事責任究辦，須真正付出代價，用重罰遏止不肖人士。

此外，賴瑞隆也要求強化跨機關查緝機制，包括地方政府、環保署、警政單位及檢調共同合作，提升監視設備覆蓋率，建立可追溯垃圾來源的追蹤系統，並在偏遠易遭傾倒區域增設巡邏與監視器。他強調，濫倒垃圾破壞家園環境，任何人都無法忍受，務必讓不肖不法人員無利可圖無路可逃，從源頭根本杜絕這類惡行。

立委邱議瑩也強調，自己更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。她將提案修正《廢棄物清理法》，全面加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」

