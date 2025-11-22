月世界被偷倒上百噸垃圾！遭控與主嫌關係匪淺 許智傑、賴瑞隆回應了
高雄月世界垃圾山事件引發各界議論，主謀岡山區碧紅里長李有財身分也備受關注，針對藍營指控綠營與李有財關係匪淺，有意角逐2026高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆更曾出席李經營的園鑫茶行開幕活動，對此，許、賴均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。另民進黨高市黨部已於21日火速開除李有財黨籍。
針對藍營民代指控民進黨多位立委與垃圾山事件幕後首腦關係匪淺，許智傑回應，參加造勢或開幕等活動，都是民代行程的日常，有心人士不必做過多連結。針對違法事宜，他已提案修法，除大幅增加罰款外，並加入刑事罰則，希望檢調單位嚴查，勿枉勿縱。後續若有惡意抹黑的言論，一定提告，遏止歪風橫行。
賴瑞隆也強調，參加地方開幕活動是民意代表行程中的一部分，但他絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲。他已提案修正《廢棄物清理法》，加重刑罰、提高罰金、器具沒入等罰則。公共環境安全攸關所有市民，任何破壞環境的行為都絕不允許，必嚴懲嚴罰遏止違法行爲。另外，對於惡意抹黑連結，也將正式提告，以正視聽。
民進黨高市黨部聲明，經初步查證，李有財過去為國民黨籍，遭開除後加入民進黨，李於2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉也以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握的情事，李有財涉案內容已嚴重違反民進黨紀律與價值，市黨部將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
