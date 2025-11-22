月世界變垃圾世界！高雄驚見「5層樓高廢棄物」…主謀竟是「四連霸里長」黑歷史全被挖

李有財遭羈押禁見。圖／翻攝自FB／李有財-市議員參選人後援會

高雄市田寮、燕巢多處山坡地近日驚爆遭不法集團非法傾倒數百噸廢棄物，著名景點「月世界」更被堆出幾乎5層樓高的「垃圾山」，引發社會高度關注，檢警日前全面偵辦此案，並在20、21日陸續拘提與聲押涉案人士，怎料其中竟包含高雄市岡山區碧紅里連4任當選的里長李有財與其53歲兒子李子森。民進黨高雄市黨部也在昨（21）日晚間證實查核結果無誤，宣布即刻開除李有財黨籍。

數百噸廢棄物堆積如山！幕後黑手竟是在地四連霸里長

橋頭地檢署接獲情資後，於11月18日會同多個單位共組專案小組，前往高雄市燕巢區、田寮區共三處山坡地勘查，在現場也的確發現大量家庭廢棄物及事業廢棄物，估計總量高達數百公噸，其中位於田寮「月世界」一帶的廢棄物堆積高度甚至達5層樓，畫面十分驚人。

掌握證據後，檢方於19日清晨全面展開行動，執行搜索、拘提、傳喚等強制處分，共帶回9名涉案人士，同時查扣2輛重型貨車、6台環保作業車、1輛賓士轎車，並依涉嫌違反《廢棄物清理法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，逐一偵訊。經過連日複訊後，檢警查出幕後主嫌竟是四連霸里長李有財及其53歲兒子李子森，與3家環保清運業者同謀，將廢棄物載往偏僻產業道路丟棄。

李有財雖在偵訊中否認涉案，辯稱全是兒子所為，但其說詞未獲採信；檢方複訊後，認定李有財父子與其他涉案人恐有串證與逃亡疑慮，向法院聲請羈押禁見，後續也正持續追查廢棄物來源、清運流向與相關金流，法律責任與全案始末仍待調查釐清。法院昨日裁定李有財、李子森、蘇姓、施姓2名業者羈押禁見。

李有財還將責任推到兒子身上。圖／翻攝自FB／李有財-市議員參選人後援會

形象親民但黑歷史一堆？黨部深夜發聲：即刻開除民進黨籍

消息曝光後引發社會譁然，尤其是李有財長年主打「環保專業」背景，引發巨大反差。事實上，李有財擁有環境工程碩士學歷，在地經營長達16年，更是四連任的碧紅里里長，形象相當親民，過去茶行開幕時曾吸引藍綠政要參加。

不過李有財也有不少黑歷史，他曾在2018年因違紀參選市議員遭國民黨開除，後來轉入民進黨，參加2022年市議員初選落敗，最終以無黨籍身份參選里長才成功連任。不僅如此，根據聯合報報導，李有財父子經營的「侑鴻環保科技公司」也有許多爭議，近4年內曾13次因違規堆置廢棄物造成2場火警、累計被罰67萬餘元，其中甚至有5次罰款遭強制執行才補繳，至今仍有逾10萬元罰款尚未繳清。

在檢警查明事證後，民進黨高雄市黨部於昨晚10時發布正式聲明表示，黨部已完成初步查證，確認李有財涉案情事屬實其行為已嚴重違反黨紀與價值，因此黨部決議採取最嚴厲處分，即刻開除黨籍，後續也將全力配合司法單位偵辦，要求依法究責。



