月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子，父子倆、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨（21日）晚間裁准。
月世界。（圖／資料照）
民進黨高雄市黨部昨天晚間發布聲明，針對岡山區碧紅里里長李有財涉及在燕巢、田寮月世界等地非法傾倒廢棄物，經初步查證後，確認情事屬實，為捍衛黨的形象和公眾信任，黨部決定對他採取最嚴厲處分，正式取消其黨籍。
