月世界變垃圾山！ 元凶未落網 綠營急清運、開記者會喊嚴懲

高雄知名景點月世界周邊山坡，被發現遭人傾倒約5層樓高的垃圾，現在追出這部分垃圾來自台南，國民黨立委謝龍介開酸市長黃偉哲，趕快加快調查，不要只在乎珍奶甜不甜，能不能打包，只是現在元凶還沒找到，高市府已經火速把垃圾山清除完畢，台南市府則大動作召開記者會喊嚴懲。

高雄知名景點月世界周邊山坡被發現遭人傾倒大量垃圾，堆積高度驚人，約達5層樓高。這些垃圾包含家庭及企業廢棄物，經初步調查顯示大部分來自台南，且可能於11月上旬被棄置。高雄市政府面對此環境污染事件立即採取行動，不僅漏夜進行清運工作，還透過挖開垃圾袋尋找可能的線索。

為了找出傾倒垃圾的元兇，不惜挖破垃圾袋，從垃圾堆中找尋蛛絲馬跡，被棄置的垃圾中，不只有台南（圖／TVBS）

高雄市長陳其邁在事件曝光後迅速下令處理，他表示已經掌握相關對象，並指出有10幾車次的車輛涉及此事，目前已交由警方全力追查。高雄市環保局稽查科長王健州進一步說明，經檢視發現垃圾中包含台南今年10月下旬產生的廢棄物，目前檢警已掌握數台可疑車輛，正在擴大偵查中。

台南市政府也對此事件做出回應，緊急召開記者會表態。台南市環保局長許仁澤表示，初步了解被棄置的垃圾不僅來自台南，還有北部等外縣市的廢棄物，目前尚無法確定是否為台南的廢棄物業者所為。他強調，如果確認是台南業者違法，一定會盡速廢止其許可證。

台南市府也緊急召開記者會，強調會全力配合調查，如是台南業者，一定是盡速的把他的許可證廢止（圖／TVBS）

值得注意的是，高雄市政府在事件爆發後幾小時內就完成了垃圾清運工作，於18日中午前將垃圾山清除完畢，展現出處理環境問題的效率。從空拍畫面可見，原本堆積如山的垃圾已經不見蹤影。然而，雖然清理工作已完成，但非法傾倒垃圾的元凶至今仍未落網，相關調查仍在進行中。

