月世界變垃圾山！台南垃圾狂倒高雄 環保局震怒急追不法車

月世界遭大量生活廢棄物堆置，環保局調派抓斗車、清潔車現場清除情形。高市府環保局提供



高雄知名景觀區「月世界」山坡被發現遭大量生活廢棄物堆置，環保局接獲檢舉後前往稽查，經破袋檢查研判垃圾疑由台南等外地運來，嚴重破壞自然景觀。環保局今（11/17）動員7區隊、13部車清運，並調閱監視器、報警追查可疑車輛，全力追查不法來源線索。

為避免垃圾持續堆積惡化環境，環保局今動員燕巢、岡山等7個區隊，共13 部清理車輛到場進行大規模清運，將雜亂的廢棄物一袋袋搬運、裝載並外運處理。由於現場路段偏僻，缺乏完整監視設備，環保局同時向鄰近民宅調閱監視器畫面，並請警察局協助調查，以掌握可疑車輛出入動向，全力追查污染來源，盼能儘速揪出亂倒廢棄物的行為人。

廣告 廣告

環保局指出，此次遭棄置的多為一般家庭垃圾，並無大型事業廢棄物，研判應是不肖清運業者或不法人士為節省處理成本，將外地垃圾載到高雄荒郊傾倒。

環保局進一步說明，此行為已明顯違反《廢棄物清理法》第 36 條規定，依法可處6000元至300萬元罰鍰，若涉及蓄意棄置、回填污染環境，更可能触犯同法第 46 條刑事責任，將面臨移送司法、追究刑責，環保局強調，絕不會寬貸。

環保局呼籲，無論民眾或業者皆不得任意棄置、回填廢棄物，否則將對環境造成長期且不可逆的破壞。月世界是高雄獨特自然地景，更不容遭惡意汙染破壞。

更多太報報導

高雄恐怖車禍奪命！阿伯違規釀「保齡球式連環撞」 菲籍夫慘死妻崩潰

台積電設廠帶漲價？女下訂2萬買店面 建商反悔偷轉賣判賠2822萬

虐貓還付費解鎖？PO文爆炎上 高雄男喊冤提告...警揭疑AI生成