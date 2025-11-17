月世界遭傾倒廢棄物 邱議瑩：修法全面重罰

▲高市環保局接獲檢舉，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」燕巢月世界傳出惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，對此，立法委員邱議瑩今（17）日表示，將提案修正《廢棄物清理法》，全面加重罰則，讓偷倒賺黑心錢的犯嫌，罰到傾家蕩產！邱議瑩強調，會提案修法，加重罰金、罰則。高市環保局今天也動員至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。

▲高市環保局接獲檢舉，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，環保局今天立即調動員全面清理。（圖／高市府提供）

高市環保局接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾。環保局今天立即調動員全面清理，並調閱沿途監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，後續也將依違反廢清法第46條刑責規定，移送法辦

邱議瑩進一步指出，國民黨柯志恩等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。自己的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁！支持市府依照《廢棄物清理法》，從重處罰！她也表示，自己更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。

