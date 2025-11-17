月世界遭傾倒廢棄物 邱議瑩：修法重罰犯嫌傾家蕩產

邱議瑩表示高市環保局已調派抓斗車、清潔車至月世界山坡地現場清除垃圾，她也將提案修法加重罰則。 圖：高雄市環保局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市燕巢月世界傳出惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，對此，立法委員邱議瑩今(17)日表示，將提案修正《廢棄物清理法》，全面加重罰則，讓偷倒賺黑心錢的犯嫌，罰到傾家蕩產。

邱議瑩說，惡意傾倒在月世界的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。邱議瑩進一步指出，國民黨柯志恩等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。自己的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，支持市府依照《廢棄物清理法》從重處罰。

廣告 廣告

邱議瑩接著表示，自己更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。她強調，會提案修法，加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

月世界驚現垃圾山 柯志恩：山區沒監視器找不到不法業者

勇闖柴山叢林！ 邱議瑩、李永得、陳美雅行動支持《ORT搜索救援訓練》