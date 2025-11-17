月世界遭傾倒廢棄物 邱議瑩：提案修法全面重罰「讓犯嫌傾家蕩產」 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄市環保局接獲檢舉，燕巢區金山往中寮方向埤底巷的「月世界」山坡，竟遭不明人士丟棄大量垃圾廢棄物，環保局今（17）日前往現場稽查，隨機破袋發現垃圾竟都來自台南等地，環保局先調派人車到場清理外，同時調閱周邊監視器，並報警由偵辦，務必追出幕後亂倒垃圾的黑手。

高雄市環保局指出，接獲檢舉指燕巢區金山往中寮的埤底巷周邊疑遭不明人士傾倒大量家用垃圾，環保局派員稽查後，果真在月世界山坡地見到大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查後，這些垃圾竟都來自台南市各區。

廣告 廣告

月世界遭傾倒廢棄物 邱議瑩：提案修法全面重罰「讓犯嫌傾家蕩產」 9

立法委員邱議瑩對此表示，燕巢月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，她將提案修正《廢棄物清理法》，全面加重罰則，讓偷倒賺黑心錢的犯嫌，罰到傾家蕩產。她說，惡意傾倒在月世界的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。

邱議瑩也指出，國民黨柯志恩等人又再次使用影射的方式進行政治操作，自己的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁。她支持市府依照《廢棄物清理法》，對亂倒垃圾的不肖人士從重處罰。

邱議瑩強調，她也主張在查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。她表示，她會提案修法，加重罰金及罰則，「只要敢偷倒賺黑心錢，就會罰到你傾家蕩產」。

月世界遭傾倒廢棄物 邱議瑩：提案修法全面重罰「讓犯嫌傾家蕩產」 11

高雄環保局指出，遭棄置的垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致，該行為已違反《廢棄物清理法》，除依法裁處6000元至300萬元罰鍰外，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。

環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染，市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

嘉義市拚加碼普發 黃敏惠：向中央爭取「異常情形」突破法規

台東查獲5件非法棄置廢棄物 黃權煒強調刑責最高5年罰金1千5百萬

【文章轉載請註明出處】