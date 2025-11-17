月世界遭非法傾倒垃圾 賴瑞隆提案修《廢清法》加重罰則

立委賴瑞隆將提案修正《廢清法》，強化懲罰非法傾倒力度。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

高雄市「月世界」山坡地遭不法人士傾倒廢棄物，立委賴瑞隆今（17）日表示，任何涉違法案件，自己一貫立場要求司法及行政機關嚴查嚴罰。政府必須以更強硬、有力的法律手段來嚇阻遏止，因此他將再提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。

賴瑞隆指出，月世界是高雄的知名景點，也是重要的自然資產，卻遭到惡質人士非法棄置廢棄物、破壞自然環境，他支持高市府調派環保局清運，並要求警政署共同全力追緝涉案人士，務必將不法人士逮捕到案。

對此，賴瑞隆將推動《廢棄物清理法》再修法，大幅強化對重大非法傾倒行為的處罰力度，修法內容包括：一、對「惡行重大者」提高罰金上限，讓不肖業者不再能以低廉罰金換取高額不法利益；二、明定執法機關有權沒入犯罪工具，包括傾倒用的車輛、機具與場地設備，徹底切斷其犯案能力；三，對犯罪的主謀、操作者與共犯一律依刑事責任究辦，須真正付出代價，用重罰遏止不肖人士。

賴瑞隆也要求強化跨機關查緝機制，包括地方政府、環保署、警政單位及檢調共同合作，提升監視設備覆蓋率，建立可追溯垃圾來源的追蹤系統，並在偏遠易遭傾倒區域增設巡邏與監視器。

賴瑞隆強調，濫倒垃圾破壞家園環境，任何人都無法忍受，務必讓不肖不法人員無利可圖無路可逃，從源頭根本杜絕這類惡行。

