月世界附近又見垃圾山！同樣來自台南 高雄環保局研判：同犯罪集團所為

高雄市田寮區高41線道又被人發現有垃圾山，高雄市環保局已派出機具、人力清理。（高雄市環保局提供）

高雄市燕巢月世界日前才剛清完一處5層樓垃圾山，沒想到附近田寮區高41線道又被人發現類似傾倒手法的垃圾山，高雄市環保局除了派出機具、人力清理外，破袋檢查發現該批垃圾也來自台南，研判是同個犯罪集團所為，已報請橋頭地檢署偵辦。

燕巢月世界先前被人發現誇張垃圾山，在高雄市環保局努力清理下，已在18日中午完成環境復原，清理掉10多公噸垃圾，經人員破袋檢查，發現該批垃圾來自台南，研判10月底產生、11月上旬遭傾倒。檢警昨（19）日發動搜索，拘提一人到案說明，檢察官複訊後，依《廢棄物清理法》將犯嫌聲押獲准。

廣告 廣告

而昨天又有人發現附近田寮區高41線道旁，又出現類似的垃圾山，高雄市環保局再度派出人力、機具前往清理，已在今天完成清理。而人員破袋檢查，發現這批垃圾也同樣來自台南，環保局研判可能是同犯罪集團所為。

環保局強調，目前已報請橋頭地檢署檢察官併案偵辦，由於該區域僅一條道路，檢警已掌握台南清除業者的相關流程，並調閱監視器追查。環保局也將配合檢警嚴查嚴辦，對於不法業者絕不寬貸。

更多鏡週刊報導

「全村希望」大馬村長王梓安送急診 愛女：最擔心的事還是發生了…

中共壓迫！日本不向人民幣下跪 她反思：台灣沒有這種決心與覺悟

NET店員協助行動不便嬤！她曬溫暖畫面 20萬網友感動讚爆