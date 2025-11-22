月世界風暴！新藍圖批陳其邁司法壓監督 高市政控抹黑

（記者陳志仁／綜合報導）高雄月世界遭傾倒數百噸廢棄物，幕後主嫌竟是岡山區4連霸的碧紅里長李有財與其兒子，引發各界的震驚；國民黨立委陳菁徽日前在臉書貼出李有財與高雄市長陳其邁的競選合照，質疑市長力挺「環境殺手」。

圖／新藍圖連線召集人、新北市議員陳偉杰力挺立委陳菁徽，痛批高雄市長陳其邁以訴訟回應監督，要求若敗訴即永退政壇。（新北市議員陳偉杰提供）

高雄市政府隨即反擊，強調照片為合成圖，指控陳菁徽刻意製造惡意連結、嚴重損害市長名譽，將依法提告；泛藍議員組成的跨縣市組織新藍圖連線痛批，陳其邁以訴訟回應監督，要求若敗訴即永退政壇，引爆藍綠新一波政治攻防。

廣告 廣告

新藍圖連線召集人、新北市議員陳偉杰指出，陳菁徽的質疑內容皆來自公開資料，屬民代監督政府的正當範疇；他批評市府未優先查辦違法業者，反而先把矛頭指向民代，恐讓市府公信力受損，呼籲「更多愛高雄的陳菁徽們站出來」，共同捍衛監督空間。

桃園市議員張碩芳直言，監督是人民付託民意代表的核心職權，不應被行政機關視為敵意，市府應將重心放在查明垃圾濫倒、檢討環境治理問題，而不是把公帑浪費在提告提出質疑的民代；民進黨高雄市黨部在事發後第一時間將李有財開除黨籍，反而更凸顯李某過去政治活動與民進黨的關聯千絲萬縷。

圖／陳其邁回應，「涉及犯罪、惡意抹黑者一律提告」，網路流傳合照為對方在他毫不知情下的合成，「政治操作應適可而止」。（高雄市政府網站）

陳其邁回應，「涉及犯罪、惡意抹黑者一律提告」，並點名陳菁徽與李有財都在提告名單內，澄清與李有財「素無往來」，網路流傳合照為對方在他毫不知情下的合成，「政治操作應適可而止」；反問，若按照相同的邏輯，陳菁徽曾因洩露病人個資遭判刑，只要有人把她的照片合成，是否也等於「力挺洩露個資」？

更多引新聞報導

新藍圖連線青年營開訓 趙少康勉勇敢參政創藍色新勢力

IN觀點／蘇巧慧衝新北？團結非喊喊就贏 父親光環兩面刃

