月世界驚現垃圾山 柯志恩：山區沒監視器找不到不法業者

高市府環保局接獲檢舉，派員稽查並調派抓斗車、清潔車清理月世界山坡地遭意傾倒的家用垃圾。 圖：高雄市環保局/提供

[Newtalk新聞] 高雄知名景點月世界地景遭非法傾倒大量垃圾，現場飄散惡臭儼如「垃圾山」。國民黨立委柯志恩今（17日）表示，據他們了解，上週就有民眾通報，但地處山區沒有監視器，找不到亂倒垃圾的不法業者，結果又要全民買單。

遭大量棄置垃圾的地點位於高雄燕巢區的麒麟巷山坡地，高雄市環保局今派員到場，並指出，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，現場靠近月世界山坡地，可見大量生活廢棄物堆置，現場瀰漫臭味且蚊蠅孳生，經破袋檢查發現為台南等地區垃圾。

柯志恩表示，不肖人士到這惡意傾倒數十噸垃圾，把月世界變成臭氣熏天、蒼蠅滿飛的「垃圾山」，更誇張的是，從2023年的Google Map地景，這裡還是正常的草地，沒想到兩年內就變「垃圾山」。

柯志恩表示，雖然環保局今天上午已到現場處理清運，但據他們了解，早在上週就已有民眾通報，但環保局約林務局會勘，因林務局時間無法配合改約本周，由於地處山區沒有監視器，找不到亂倒垃圾的不法業者，結果又要全民買單。

柯志恩提醒，高雄幅員廣闊，以單一局處人力，要杜絕不肖人士惡意傾倒垃圾，確實不易，只是如果能有更積極的巡視，或許能夠更早發現，未來如何杜絕，是他們必須嚴肅研究和正視的課題。

