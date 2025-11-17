月世界驚見垃圾山飄散惡臭 許采蓁批市府失職、邱于軒喊話別讓高雄成垃圾之都

圖：高雄月世界地景特殊，是知名打卡景點，如今卻驚爆變成「垃圾山」。（許采蓁辦公室提供）

針對高雄月世界出現垃圾山飄散惡臭，市議員許采蓁點名市府，對於長期性的垃圾堆積，無論是不知情，或是知情但未處理都是失職，而市議員邱于軒則感慨「一個高雄，兩個世界」。

環保局表示，十七日上午調派車輛清理燕巢區月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，立即報請橋檢檢察官指揮，並由警察局協助偵辦，目前已掌握相關清除業，檢警積極偵辦中，後續將依廢清法第七十一條規定，環保局代為清除，並向行為人、產源事業求償代履行費用。

許采蓁表示，民眾行徑燕巢區麒麟巷山坡地，聞到一陣強烈臭味，跟著氣味發現邊坡護欄下方被傾倒總量高達數十噸的大量垃圾，現場垃圾堆積高達五層樓高，明顯不是只放置一兩天，長期暴露又遇雨導致許多垃圾看起來已腐爛多時，就算戴口罩也能聞到。

許采蓁痛批，市府對於長期性的垃圾堆積，無論是不知情，或是知情但未處理都是失職，呼籲盡快找到元兇負責，不要最後又是讓市民為惡劣的環境破壞者買單。

邱于軒則說，美濃大峽谷、大樹光電海、旗山、大寮廢爐渣、馬頭山廢棄物等，現在又多了燕巢月世界變垃圾堆，原縣區都快被廢土和廢棄物包圍了，「一個高雄，兩個世界」，高雄真的可「歌」可「泣」，應重罰並加重刑罰。

邱于軒建議，陳其邁市長引以為傲的智慧城市，是否可以由無人機或科技監控來檢測這片山林？而所有清運廢棄物的車輛從營建廢棄物、事業廢棄物到垃圾清運的車輛都要裝設ＧＰＳ，強化回收和清運地點的控管，「別讓高雄成為垃圾之都」！