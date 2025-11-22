「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
〔記者葛祐豪／高雄報導〕「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨(21日)晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今(22日)聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。
國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境遭收押，陳菁徽只是從李的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上存在整整4年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。
黃香菽說，市府大動作發新聞稿刻意切割，事實上，早在2018年李有財就遭國民黨開除黨籍，2022年參加民進黨議員初選落敗，之後以無黨籍身分參選里長；2023年還陪同民進黨立委邱志偉站路口拜票；2024年參選民進黨全國黨代表。而日前李有財自家茶行開幕，民政局長閻青智還站在旁邊剪綵，民進黨立委也到場祝賀。
黨團幹事長許采蓁也質疑，市府隻字不提直到昨天李有財都還是民進黨籍，反而對只拿出一張「多年來公開存在」的文宣圖卡的陳菁徽喊告！根據媒體揭露，李有財父子經營環保科技公司，4年來有13次因違規堆置廢棄物造成2場火警，僅被罰67萬餘元，5次罰款遭強制執行才繳，其中還有10萬餘元沒繳。「陳菁徽揭露執政黨與地方涉弊人士的盤根錯節關係，是為了捍衛高雄的環境正義，也是有所憑據的合理質疑！」
國民黨團呼籲高市府，停止政治操作及濫訴，不要再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相。
