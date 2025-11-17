月世界「垃圾山」又在她選區 邱議瑩反擊：藍政治操作

高雄燕巢月世界驚見5層樓高「垃圾山」引發眾怒，藍營點名，又是綠委邱議瑩的選區出事。對此，邱議瑩反嗆，國民黨又在政治操作。（邱議瑩服務處提供）

高雄燕巢月世界驚見5層樓高「垃圾山」引發眾怒，高市府環保局破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。（高市環保局提供）

高雄燕巢月世界驚見5層樓高「垃圾山」引發眾怒，高市府環保局破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查是否為不肖業者所為。藍營點名，又是綠委邱議瑩的選區出事。對此，邱議瑩反批，國民黨又政治操作，她強調將提案修正《廢棄物清理法》，全面加重罰則，讓偷倒賺黑心錢的犯嫌，罰到傾家蕩產。

邱議瑩指出，惡意傾倒在月世界的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。然而，國民黨柯志恩等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。

邱議瑩重申，自己的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，支持市府依照《廢棄物清理法》，從重處罰。

邱議瑩提到，自己更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕，公布駕駛姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。她也強調，會提案修法，加重罰金、罰則，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」

