月世界…墮落2樓深腐臭垃圾谷！陳其邁震怒：11月倒10趟⭡曝緝兇進展

記者簡榮良／高雄報導

當高雄塑膠做的？高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒數十噸垃圾，深度達2層樓，現場流湯腐臭味混雜、蟲蠅盤繞；環保局從破袋中找到信件、藥袋、繳費單、訂購單等，確認來源是台南，最終於昨（18）日完成清運。為此，市長陳其邁震怒，已掌握特定對象，一定嚴懲嚴辦，透露不肖人士從11月初就倒了10幾趟，相當囂張。

市長陳其邁也震怒，已掌握特定對象，一定嚴懲嚴辦，透露不肖人士從11月初就倒了10幾趟。（圖／翻攝畫面）

燕巢區金山往中寮埤底巷周邊、近月世界，有民眾反映遭傾倒家用垃圾，環保局派員稽查，在破袋檢查出信件、藥袋、繳費單、訂購單等都來自台南等地區，研判為今年11月上旬遭人棄置。17日立即調派各式車輛到場清除，漏夜完成坡面主要垃圾清理，隔日再加派人力機具，於18日中午前完成環境復原，垃圾量高達數十噸，相當驚人。

環保局在破袋檢查出信件、藥袋、繳費單、訂購單等都來自台南等地區。（圖／翻攝畫面）

陳其邁透露，不肖人士從11月初就進出10幾趟車次，已掌握特定對象，一定嚴懲嚴辦，移送橋檢，現在全力追查。

環保局說，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行爲人求償代履行費用。

邱議瑩不滿被對手影射選區又出事，她怒喊話，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」。（圖／翻攝自柯志恩臉書、翻攝畫面）

