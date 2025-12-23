月之美術館漫月美行動 鹽水巷弄熱鬧開幕

南市副市長葉澤山、文化局長黃雅玲、鹽水區長陳文琪等聯合為月之美術館－漫月美行動揭幕。（記者李嘉祥攝）

▲南市副市長葉澤山、文化局長黃雅玲、鹽水區長陳文琪等聯合為月之美術館－漫月美行動揭幕。（記者李嘉祥攝）

「月之美術館－2025漫月美行動」年度特展即日起至2026年3月8日於臺南市鹽水街區巷弄展出，開幕地點在月港廣濟宮王爺廟廟埕舉行，溫暖的彩繪燈籠作品《點亮．有天》掛滿整條巷子，在岸內國小直笛團、鹽水國小熱舞團精彩演出後，副市長葉澤山、文化局長黃雅玲、鹽水區長陳文琪等聯合活動揭開序幕，場面熱鬧。

市長黃偉哲表示，在文化部的支持下，市府自2019年啟動「月之美術館」計畫，以「鹽水就是一座美術館」概念，讓月津港燈節能量深入帶動地方發展，也感謝仁美商標及韋能能源等企業對藝術創作的支持，以及在地的月津國小、歡雅國小、鹽水國小等學校和月之美術館合作進行藝術教育計畫，讓在地的孩子可以學習藝術裝置從發想到完成設置的過程，在日常生活中就能親近並參與藝術創作。

廣告 廣告

黃偉哲市長也提及漫月美行動不只是一個展覽，而是展現地方用藝術的方式，攜手合作的精神，今年丹娜絲颱風重創臺南，鹽水街區巷弄老屋及許多常設藝術作品都受到嚴重損壞，透過「2025漫月美行動」展覽，鹽水再次展現韌性重整再出發；地方及藝術團隊攜手以溫暖而堅毅的精神，不但修復12件常設作品，也帶來7件全新的創作，齊心為月津港燈節提前暖身。

文化局指出，此次亮點作品邀請曾參與「瀨戶內國際藝術節」等知名國際藝術活動的日本藝術家栗林隆首度於台灣進行創作，以臺南鹽水為場域，在修德拜亭帶來全新的「樹」系列藝術裝置作品《鹽水的樹》，觀者可走進作品裡面，體驗與樹融為一體、由鏡面映照自身的奇幻空間感受；擁有豐富的地景創作經驗的藝術家王振瑋老師為連成巷帶來作品《記憶的流動》，透過老宅屋頂常用的傳統材料瓦壓條彩繪，創造出色彩繽紛、有如時光隧道的空間；藝術家石孟鑫為魚鱗巷帶來《路燈樹》作品，靈感來自鹽水的早年倒風內海的潮汐與風勢，藉由路樹姿態與台灣家戶常見的黃色門柱燈符號所變形的裝置雕塑，以一種傾斜生長姿態從街角的空隙中伸展，像是在訴說一段被海風推動過的身體記憶。

文化局進一步說明，屬於鹽水人的藝術燈節－2025漫月美特展有大量的地方藝術共創參與行動，包含歷年備受期待的王爺廟巷彩繪燈籠，今年邁入第5年，配合策展主題推出《點亮．有天》作品，在地藝術團隊禹禹藝術工作室持續串連地方資源，自9月起陸續與各國中小學、高中、大專校院與地方社團組織合作進行燈籠彩繪，更擴及嘉義縣的東石與義竹國中，總共辦理13場次工作坊，彩繪超過500顆燈籠，持續在展期間點亮王爺廟巷。

今年漫月美行動也首度與在地國小合作藝術教育課程產出藝術共創作品，與月津國小合作《月光下的約定》以鹽水蜂炮為造型，內部即是學童創作的萬花筒，小朋友以自身感受與想像描繪鹽水元素，並透過重複、鏡射，推疊出千變萬化的鹽水風景；《交織．鹽水》創作計畫由仁美商標提供紡織線管作為主要材料，鹽水國小學生運用豐富想像力，透過剪影創作，描繪心中的鹽水印象，設置在鹽水2個重要路口；《在田寮走一段》作品由韋能能源攜手長榮大學及藝術團隊華生好室設計，帶領田寮社區居民手繪創作，以「鋼板」為創作基底，結合雷射鏤空與居民彩繪。

為提升觀展體驗，今年首次出現純音樂作品，邀請「步行者樂團」為巷弄展區的路徑譜寫4首曲子，包含魚鱗巷的「鱗光」、連成巷的「巷裡的氣息」、修德拜亭的「願在屋簷下」，以及王爺廟巷「過去的某個地方」，民眾可至月津故事館借用卡帶，在巷弄間行走時播放聆聽，感受復古的音樂記憶；現場也有QR code，讓民眾掃碼後透過行動裝置聆聽；月津故事館推出月津港燈節徵件區《最初，創作的起點－月津超新星十年展》展覽、參展藝術家講座，在漫月美行動期間也針對新設作品推出期間限定特色卡牌，邀請民眾觀賞展覽搭配日常美術課遊戲，深度體驗小鎮魅力!更多精彩系列活動。相關訊息可上「月之美術館」臉書粉絲專頁查詢。