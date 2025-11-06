月交易額超9千萬！泰國警方搗破賭博網站 逮32歲台籍主嫌

泰國當局今（6）日宣布，該國網路犯罪調查局（CCIB）5日在曼谷與春武里省（Chonburi）共3處地點展開聯合行動，搗破一個網路賭博集團，逮捕一名台灣籍嫌犯與5名泰國籍共犯。

泰國警方 破獲非法賭博網站。 （圖／翻攝FB「ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.」）

根據泰媒《Khaosod English》，警方鎖定的不法賭博網站為「hrbx856」，擁有超過34萬名會員，每月交易額超過1億泰銖（約9548萬元新台幣）。警方相信該網站已營運超過一年，提供彩票、國際足球博彩、百家樂和老虎機等非法賭博服務。

廣告 廣告

CCIB局長普瑞姆布特（Surapol Prembutr）表示，犯罪集團透過一家名為「The Luxury Store」的空殼公司進行洗錢，該公司登記在曼谷叻拋（Lat Phrao）區，註冊人為一名馬來西亞人。表面上從事奢侈品進口，實際上卻被用來將賭博收益轉入多個企業與個人戶頭。

局長指出，不法金流首先轉移到由台籍人士管理的2家公司，之後再轉入泰國的人頭帳戶，透過現金提領方式分散資金，金額從數十萬至數百萬泰銖不等。

被捕者包含32歲的台籍蘇（Su，音譯）姓男子，他涉嫌在春武里省住處指揮多名泰籍共犯操作人頭帳戶。警方還查扣70萬泰銖現金、41部手機、4台電腦、1台筆電、11本銀行存摺、10張ATM卡和其他電子設備。

報導稱，警方共取得8張逮捕令，涉及一名馬來西亞籍、3名台灣籍和4名泰國籍嫌犯。目前馬來西亞籍嫌犯仍在逃。

延伸閱讀

30秒搞定！AI輔助細菌抗藥性預測 台大醫研究登國際獲首獎

影/真人假扮？陸機器人走「貓步」太逼真遭質疑 何小鵬解衣澄清

全球首次研究！中風照護過度依賴AI 恐釀致命結果