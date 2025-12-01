月亮公主久違現身凍齡容貌曝光 孟庭葦鬆口回台開唱時間
「月亮公主」孟庭葦日前於香港「2025華人榜MACA藝術成就獎」頒獎典禮上，獲頒最高榮譽「藝術成就獎」，這是對她深耕樂壇35年、作品持續產生跨世代文化影響力的最大肯定。久未公開露面的孟庭葦，一襲優雅現身，狀態極佳，氣質如昔。
主辦單位高度讚揚孟庭葦的音樂價值，其膾炙人口的歌曲如〈風中有朵雨做的雲〉、〈你看你看月亮的臉〉等，已成為全球華人社群難以取代的文化記憶。孟庭葦在致詞時感性表示：「從大會溫紹康主席手上接到這個獎，對我來說意義重大。」
她以「音樂如河，流向人心」為題發表演講，強調音樂是她與世界溝通的橋樑，獎項屬於所有熱愛音樂、支持文化發展的人。她特別感謝上屆得主、亦師亦友的前輩楊惠姗親臨現場，稱其是心中長年追尋的榜樣。
對於歌迷殷切期盼的演唱會，孟庭葦真誠回應：「一直記得熱情的粉絲們，期待未來能有重逢的機會。」她承諾未來仍會把音樂放在最重要的位置，「繼續創作、繼續歌唱。願用歌聲記錄世界，也願用音符溫暖人心」。 這份榮耀，是她獻給所有一路陪伴者的謝禮。
