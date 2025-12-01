月亮公主現身！55歲孟庭葦狀態絕美 鬆口開唱計畫

55歲孟庭葦狀態極佳，現身領獎引起熱議。（麥帕思文化傳媒提供）

月亮公主孟庭葦日前獲頒香港「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，這項獎項是華人文化圈極具影響力的國際性榮譽，旨在表彰在科學、藝術、人文等領域深耕多年、對世界持續產生正向影響的華人創作者。久未公開露面的她再度站上舞台，狀態極佳引起熱議。

主辦單位肯定孟庭葦35年來在華語音樂中的代表性價，從出道至今，她的作品跨越世代，也持續在全球華人社群中流傳，因此頒予獎項。孟庭葦說：「未來我仍會一直把音樂放在最重要的位置，繼續創作、繼續歌唱。願用歌聲記錄世界，也願用音符溫暖人心。謝謝一路陪在我身邊的朋友、夥伴、家人，也謝謝每一位在我的歌裡找到安慰或力量的你。今晚的掌聲與榮耀，我會永遠記在心裡。」當被問及是否會在台舉辦演唱會？孟庭葦說：「一直記得熱情的粉絲們，期待未來能有重逢的機會。」

孟庭葦感動表示獲獎對她而言意義重大，現場她以「音樂如河，流向人心」為題發表演講，「這座獎項不只是屬於她個人，也屬於所有熱愛音樂、長期支持文化發展的人。」她回望自己35年前的起點，那時只是單純想唱歌，而一路走來能堅持到今天，全因在各個時刻都有無數人的信任與陪伴。她表示，「音樂不是工作，而是與世界溝通的方式，是能讓心與心相連的橋樑。」她特別提到坐在台下的楊惠姗姐姐，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。

