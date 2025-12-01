「月亮公主」久違了！55歲孟庭葦現況曝光 凍齡模樣驚人

55歲孟庭葦久違現身氣質依舊。麥帕思文化傳媒提供

資深歌手孟庭葦日前久違公開露面，在香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，為極具國際影響力的肯定。主辦單位表彰她35年來在華語音樂的深度貢獻，作品跨越世代、陪伴全球華人，更成為難以取代的文化記憶。

典禮當晚，久未現身的孟庭葦狀態極佳，氣質溫柔淡雅如昔，星光之中依舊展現雋永風采。讓她驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、重量級前輩楊惠姗也親臨現場，兩人相遇成為典禮亮點。

從大會主席溫紹康手中接下獎座時，孟庭葦坦言意義重大，她表示，這份榮耀不僅屬於她個人，也屬於所有支持音樂、熱愛文化的人們。回望35年前的起點，她只是單純想唱歌，之所以能一路堅持，是因為始終有人陪伴與相信。她表示音樂不是工作，而是與世界溝通的方式，是讓心與心靠近的橋樑。

典禮上，不少國際文化界人士向她表達尊敬，不僅因她是華語流行樂的重要象徵，更因她的歌聲陪伴過無數人的青春與生命。〈風中有朵雨做的雲〉、〈你看你看月亮的臉〉、〈誰的眼淚在飛〉、〈冬季到台北來看雨〉等經典至今仍在全球華人間傳唱。面對粉絲的期待，她也透露：「一直記得大家的熱情，未來若有機會，真的很希望能再與大家重逢。」

