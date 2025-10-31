《月亮在江邊流淌》亮點搶先看！金世正搭姜泰伍靈魂互換 壓力爆棚取經河智苑

金世正在《月亮在江邊流淌》首次挑戰古裝劇。friDay影音提供

演紅《社內相親》的金世正首次挑戰古裝劇，搭檔以《非常律師禹英禑》暴紅的姜泰伍，在新劇《月亮在江邊流淌》上演靈魂互換的奇幻羅曼史。直呼壓力大的金世正，還為了研究交換靈魂的設定，特別取經大前輩河智苑！

亮點一、靈魂互換譜奇幻戀曲

姜泰伍（左）與金世正配對組新CP。friDay影音提供

《月亮在江邊流淌》由《我們，家》導演李東賢執導，《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，劇情描述一位因失去了世子嬪，從此沒了笑容且心懷復仇之火的王世子（姜泰伍 飾），巧遇一個失去記憶且外貌神似亡妻的包袱商（金世正 飾），兩人偶然間互換靈魂後展開的「換位思考、將心比心」奇幻浪漫故事。

亮點二、金世正戲齡9年首拍古裝劇

首次挑戰古裝劇的金世正在記者會時，聊起角色細節，「實際投入後才發現我要做的事情很多，除了要研究靈魂互換的設定，還要練習方言。雖然使用古語的橋段比預期的少，但要怎麼讓角色顯得有趣，這部分讓我更緊張。相對地，我也努力呈現華麗韓服姿態與韓國文化的美感。」

金世正為了靈魂互換的設定，特別向河智苑討教。friDay影音提供

金世正還透露：「因為有河智苑前輩在《秘密花園》裡一人分飾兩角的前例，我還特地請教她拍攝時的感受，她說『與對手演員的默契最重要』，於是我也花很多時間研讀劇本，就像泰伍哥說的，我們連彼此不自覺的表情與動作都會觀察。」

隨著動畫電影《Kpop 獵魔女團》在全球掀起熱潮，為該劇主要角色配音的安孝燮連帶成為大眾焦點，他與金世正主演的電視劇《社內相親》也再度受到矚目，當被問及此事時，金世正笑著說：「到現在仍有許多粉絲因《社》劇而找我，真的很感謝。當獵魔女團在海外引起熱潮時，我心想如果我們這齣劇能再早一點推出就好了。看到海外觀眾對韓國文化與浪漫喜劇感興趣時，我更想透過這部作品讓大家看到韓國文化的美、韓式浪漫的趣味。」

亮點三、姜泰伍鑽研靈魂互換細節

《月亮在江邊流淌》是姜泰伍退伍回歸的第2部作品，同時也是他繼 2019 年《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》後，時隔6年再度挑戰古裝劇，他對此表示，「距離上次拍古裝已經很久了，其實還滿擔心的，所以重新看了自己在《綠》劇時的表現，重新調整語氣與節奏進行準備。」

姜泰伍劇中飾演王世子。friDay影音提供

關於要詮釋角色靈魂互換的部分，他則透露：「我真的觀察了很多，彩排時我和世正會分享想法，也會針對外在表現的部分互相給意見，像是要她笑給我看，我再觀察她的笑容和習慣，捕捉她無意識間的動作，並試著融入角色中。她身上有著像『能量棒』一樣的活力，那股能量也完整地注入在角色身上，所以我努力讓身體與靈魂互換後也能延續這股特質。」

晉久（左起）、姜泰伍、金世正、導演李東賢、洪秀珠、李信盈齊聚一堂舉辦記者會，希望新劇收視開紅盤。friDay影音提供

而對於收視目標，導演李東賢謹慎地說：「希望收視率能達到兩位數以上，雖然我不知道發收視公約是否有意義，但若達成，我會親自在 MBC 電視台大門口請客 100 杯咖啡，全部自費。」主演群姜泰伍、金世正、李信盈（另譯：李新英）、洪秀珠聽了也笑著說會穿韓服一起分送咖啡，晉久更補充：「我可能不會親自到場，不過我會自掏腰包贊助 300 杯咖啡，雖然我不會去，但我不說做不到的話，希望大家幫忙讓MBC大門真的『咖啡流淌』起來吧。」friDay影音獨家浪漫古裝劇《月亮在江邊流淌》11月8日起每週六日更新。



