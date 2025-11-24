《月亮在江邊流淌》姜泰伍淚彈炸裂.金世正一人活三種人生，國樂少女.頌樂唱OST，在最慘忍的時代說最童話的故事！

《月亮在江邊流淌》由金世正、姜泰伍領銜主演，這部浪漫奇幻歷史劇被比喻為古裝版《祕密花園》，開播兩周收視超越該時段前三檔韓劇，成績不俗！本來抱著看爆笑劇的觀眾突然被前幾集姜泰伍世子悲慘的遭遇爆擊，以及不經意對金世正脫口而出的撩妹語錄，搞得心情悲喜交加，雖然一開始與期待的劇情畫風有所不同，但被《月亮在江邊流淌》演員的演技、唯美的畫面、流暢的節奏及剪輯、以及極具渲染力的配樂歌曲吸引，一頭栽入坑裡！

《月亮在江邊流淌》劇情簡介

韓劇《月亮在江邊流淌》由《醫法刑事》、《我們，家》導演李東賢執導，《境遇之數》編劇趙勝熙執筆，講述因王位爭鬥被迫失去摯愛、身不由已的世子李江(姜泰伍.飾)與頂著世子嬪一樣的臉孔、扛運包袱販賣貨物的褓負商朴妲俐(金世正.飾)相逢，因緣際會靈魂互換後，共同對抗殘酷的朝堂及宮廷權慾之爭，兩人以不同視角換位生活後，攜手成長的愛情故事。

▼《月亮在江邊流淌》金世正X姜泰伍 爆笑版預告





《月亮在江邊流淌》7大看點

《月亮在江邊流淌》看點1. 金世正一人詮釋三種身分 演技大考驗

偶像女團出身，出演《驅魔麵館》、《社內相親》成功轉型，被封為「演技豆」的金世正，在《月亮在江邊流淌》不但第一次挑戰古裝，還必須在同一個角色內詮釋淑德端莊的世子嬪淵月，失去記憶後的聰穎、樂觀的賣貨郎朴妲俐以及被交換靈魂後住在朴妲俐體內的世子李江，等跨越三種不同性格、身份、地位、甚至性別的演出，發揮空間頗大，可望成為金世正突破演技的關鍵作品！

《月亮在江邊流淌》看點2. 姜泰伍古裝扮相帥氣 哭戲惹人疼

姜泰伍飾演的世子李江，因王位鬥爭接連痛失母親與愛妻世子嬪，並被主使者左相恐嚇「除了我女兒，你喜歡的女人都得死」，代理堪稱傀儡的父王聽政，權力遭到架空，用放蕩不羈的形象降低所有對王位覬覦者的戒心，背負沉重命運的李江每每想起為自己枉死的亡妻便是眼淚成海，古裝扮相當帥的姜泰伍淚彈炸裂，網友直呼「哭戲太強大，看了好心疼！」因《非常律師禹英禑》成為「國民女婿」人氣竄升，退伍復出之作《愛情發芽中》成績卻相對平淡的姜泰伍，是否有機會以《月亮在江邊流淌》再紅一波？

《月亮在江邊流淌》看點3. 晉久式反派貪婪冷血的造王者

《月亮在江邊流淌》的絕對權力者左相金漢哲，由憑《太陽的後裔》徐大英一角走紅的晉久出演，左相對權位的貪婪與野心深不見底，不但謀殺王及王儲，控制新王，還要將自己的女兒推上中殿之位，生下有自己血脈的繼承者！晉久用收斂克制的眼神，冷峻的表情加上低沉的嗓音，塑造出韓網熱議的「晉久式反派」，睥睨一切的權臣角色令人印象深刻！

《月亮在江邊流淌》看點4. 李新英與最佳整型範本洪秀珠組CP

在《愛的迫降》被孫藝珍頒發「人類寶貝」獎打開知名度的李新英，演繹因母后遭陷害而成了廢黜世子的齊雲大君李雲，李江的堂弟，為《月亮在江邊流淌》的演員陣容亮點之一！大君暗中協助李江，愛捉弄妲俐但其實對她體貼入微，有劇迷表示看他與妲俐的互動飄出粉紅泡泡，隔著螢幕感受到李江醋意噴發的眼神。李新英的角色非常討喜，希望後期不要黑化。

李雲的官配CP是即將入宮的新任世子嬪，指定繼承者的生產工具、左相之女金優姬，由《篡位》女主角、有「最佳整型範本」之稱的洪秀珠出演，是一個為將戀人李雲送回王位而不擇手段的狠辣女人。

《月亮在江邊流淌》看點5. 傳統音樂家宋素喜、MAMAMOO頌樂演唱OST

《月亮在江邊流淌》首波主打的OST《But A Dream》由曾被封為韓國「國樂少女」、徐仁國還模仿過她的宋素喜主唱，融合了傳統音樂元素，飽含文化底蘊與情感的歌聲唱出「生於夢中、死於夢中」人生終究虛無之蒼涼，與姜泰伍世子悲痛委屈的淚水交織，完美烘托淒美的故事氛圍。另外，實力派主唱、MAMAMOO隊長頌樂Solar演唱的《Someone Tell Me》也即將登場。

▼《月亮在江邊流淌》虐戀版《But A Dream》MV

《月亮在江邊流淌》看點6. 沉重的命運vs浪漫的童話

本劇一開頭先交代三神奶奶交給月下老人姻緣簿，負責牽起紅緣的神幻世界觀，主角李江和淵月就是命中註定的緣分！《月亮在江邊流淌》在權臣、外戚把持朝政，腥風血雨、步步驚心、最慘忍的時代，訴說淵月為保全世子的後路走上自殺之途死而復生，兩人落水互換了靈魂，顛倒身份後，面對生死交關、種種折難，重新審視人生，依然堅定守護彼此，斷了線的紅緣再度浪漫相連、最童話故事！

《月亮在江邊流淌》看點7. 一針見血的金句

集奇幻、愛情、宮鬥、權謀、復仇元素，《月亮在江邊流淌》的金句包括「你以為賤民都無法思考？」、「軟弱是恥辱、無能是罪惡，唯有強大才是世上的正義」、「雖然愛情無法戰勝一切，但會讓人變得堅強」..等台詞一針見血，可以預期裝著賤民階級朴妲俐靈魂的王世子進宮後，將會與權傾天下左相、虎視眈眈的大王大妃展開階級差為生存及義理而戰的精彩思辯！

◎ 《月亮在江邊流淌》線上看平台: friDay影音

◎ 《月亮在江邊流淌》共14集，韓國MBC每周五、六播出，台灣每周六、日更新！

