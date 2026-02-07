月亮紅了！3月3日元宵節罕見月全食 「血月」全程抬頭看得到

今年3月3日元宵節晚間將出現難得一見的月全食天象。（圖／翻攝自台北市立天文館網站）

今年3月3日元宵節當晚，天空將上演難得一見的月全食天象，在台灣地區的民眾可完整觀賞本影食階段，觀測條件相當理想。台北市立天文館昨（6）日表示，為讓民眾在觀賞前充分了解這場天文盛事，館內在2月推出「月全食」假日主題導覽，透過專業解說帶領觀眾認識月全食的形成原因、發生過程與觀測重點，提前為元宵夜的精彩天象暖身。

天文館指出，此次月全食自傍晚開始，17時50分月出時即為初虧，月面可見明顯缺角；19時04分進入全食階段，19時34分達到食甚，至20時03分生光，全食歷時約59分鐘。全食期間，月球因地球大氣層折射太陽光而呈現暗紅色調，形成俗稱的「血月」，整個過程在台灣各地皆可清楚觀賞，觀測條件相當理想。

然而為了配合重要天象，天文館說明，在2月規劃月全食主題導覽，由專業解說員以淺顯易懂的方式說明月食科學原理、食分變化與血月成因。主題導覽於假日上午10時、11時及下午14時、15時、16時各舉辦一場；在學生寒假期間則每日皆有場次，無需預約，歡迎民眾踴躍參加。

除此之外，天文館頂樓觀測室每日於上午10時至12時、下午14時至16時免費開放，提供民眾透過專業設備安全觀察太陽黑子，認識太陽表面活動。每週六晚間19時至21時還有安排夜間觀星活動；2月觀測目標包含木星、月亮與昴宿星團（M45），民眾可透過望遠鏡欣賞木星雲帶、月球地形與星團結構，親身體驗觀星樂趣。

