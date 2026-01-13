月付8,888元就能開賓士！超星動專案限時登場

記者鍾釗榛／綜合報導

台灣賓士推出「星之寵愛・洲際臻選」住宿專案。（圖／KeePer提供）

迎接全新一年，台灣賓士端出誠意滿滿的新春購車禮遇。即日起至2月底前完成掛牌，全車系車主都能尊享「星之寵愛・洲際臻選」住宿專案，把星級駕馭一路延伸到五星飯店。從北海溫泉洲際、高雄港灣海景套房到台中勤美洲際行政樓層，買車就送頂級度假，讓新年第一趟旅程直接升級豪華模式。

台灣賓士買車就送頂級度假。（圖／KeePer提供）

為了讓更多人輕鬆圓夢摘星，賓士同步升級「超星動專案」，A-Class、B-Class 推出「低頭款、低月付」或「超低月付 8,888 元」二選一方案，搭配兩年延長保固，新年開新車不再是遙不可及的夢想，過年前就能把三芒星開回家。

廣告 廣告

A-Class推出「低頭款、低月付」或「超低月付 8,888 元」二選一方案。（圖／KeePer提供）

除了入門車系誠意滿滿，C-Class、E-Class、GLA、GLB、GLC同步祭出指定年式高額零利率、乙式保險與延長保固方案；旗艦級S-Class、GLS享一年乙式保險禮遇；商旅首選 V-Class則提供最高120萬元40期分期與首期免付優惠，讓不同需求的車主都能找到最適合的星選方案。

旗艦級S-Class享一年乙式保險禮遇。（圖／KeePer提供）

電動車族群也沒被忘記，EQA、EQB、EQE 與 EQE SUV指定年式享60期零利率與2年延長保固。從燃油到純電，全車系一次到位，再搭配洲際飯店假期，新年不只換新車，更像是替生活按下升級鍵。

全車系純電車款享 60 期零利率、2 年延長保固。（圖／KeePer提供）

更多三立新聞網報導

日本第一鍍膜品牌插旗台北！KeePer以日式職人精神進駐內湖

台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬

怎能不愛車／入門電動車也能這麼豪華 Kia EV2直接越級挑戰

怎能不愛車／模仿帆船設計 愛快羅密歐發表最狂Giulia

