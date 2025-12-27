月光之戀仙履林園光雕展演最終場 圓滿

《月光織戀仙履林園》自10月4日至今已吸引逾4,000名觀眾參與。（圖：新北市文化局提供）

▲《月光織戀仙履林園》自10月4日至今已吸引逾4,000名觀眾參與。（圖：新北市文化局提供）

國定古蹟林本源園邸《月光之戀仙履林園》夜間光雕展演，結合古蹟建築、光影科技與劇場表演，自十月四日至今已吸引逾四千名觀眾參與。活動於十二月二十七日迎來最終場，民眾把握最後週末夜遊林園，感受古蹟夜色與藝術交織的獨特魅力。

新北市文化局表示，今年光雕秀以「愛情與祈願」為主軸，牛郎織女愛情傳說為靈感，融合光影與園林建築，將「來青閣」化作舞台，展現古蹟於夜間的嶄新敘事方式，帶領觀眾沉浸於五幕式光影劇情，包括〈天光雲彩〉、〈紅塵初遇〉、〈人間生活〉、〈天命斷情〉與〈鵲橋團圓〉，呈現愛情跨越時空的動人篇章。此外，民眾還可透過手機掃描QR Code，選擇喜愛的祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，打造沉浸式體驗。

《月光之戀仙履林園》最後展演日共三場演出，光雕將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版二十分鐘舞蹈演出，融合傳統戲曲、舞蹈與光影構作，增添角色和劇情立體性。

壓軸場次則以光雕結合「林園人氣文創抽獎活動」，凡該場次入場觀眾皆有機會獲得限量好禮，包括「樓臺良緣徽章磁鐵」、「花好月圓徽章磁鐵」、「林園小築木製建築收納盒」、「來青閣造型鑰匙圈」及「月光織戀香氛噴霧」等，多款獎項皆為林園近期全新開發的文創商品，兼具設計感與收藏性，數量有限，抽完為止。