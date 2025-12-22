《月光之戀仙履林園》光雕展演27日最終場 驚喜加長版演出

新北市板橋林家花園《月光織戀 仙履林園》夜間光雕展演至十二月廿七日，當晚最後壓軸場新增多名出演角色讓劇情更具層次與張力。 （新北文化局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

國定古蹟板橋林本源園邸《月光之戀 仙履林園》夜間光雕展演，結合古蹟建築、光影科技與劇場表演，自十月四日至今吸引逾四千名觀眾參與，最終場將於廿七日一連三場次加長版演出，邀請民眾把握最後一周周末夜遊林園，感受古蹟夜色與藝術交織的獨特魅力。

文化局指出，今年林家花園光雕秀以「愛情與祈願」為主軸，牛郎織女愛情傳說為靈感，融合光影與園林建築，將「來青閣」化作舞台，展現古蹟於夜間的嶄新敘事方式，帶領觀眾沉浸於〈天光雲彩〉、〈紅塵初遇〉、〈人間生活〉、〈天命斷情〉與〈鵲橋團圓〉等五幕式光影劇情。

廣告 廣告

文化局表示，民眾還可透過手機掃描QR Code，選擇喜愛的祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，打造沉浸式體驗。

《月光之戀 仙履林園》夜間光雕展演預計於十二月廿七日落幕，當日最後展演共三場演出，分別為晚間六時二十分、七時二十分及最後壓軸八時二十分，進場號碼牌預計當日下午五時三十分於西門街側門入口處發放，每場次限量五十人，亦開放候補入場。

文化局表示，前兩場光雕將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版二十分鐘舞蹈演出，融合傳統戲曲、舞蹈與光影構作，增添角色和劇情立體性；壓軸場則以光雕結合「林園人氣文創抽獎活動」，凡該場次入場觀眾皆有機會獲得限量好禮，多款為林園近期全新開發的文創商品，具設計感與收藏性。